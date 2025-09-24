وزیر خارجه کره جنوبی در جلسه شورای امنیت تائید کرد که سئول قصد دارد کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - چو هیون سوک، وزیر امور خارجه کره جنوبی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد که دیروز سه‌شنبه در نیویورک برگزار شد، تایید کرد که دولت کشورش قصد دارد کشور فلسطین را در صورتی که به طور موثر به تحقق راه حل دو کشوری کمک کند، به رسمیت بشناسد.

او توضیح داد که سئول «آرزو‌های مردم فلسطین برای تاسیس کشور خود را درک می‌کند» و معتقد است که «راه حل دو کشوری تنها راه حل مناسب برای حل و فصل مسائل حل نشده بین اسرائیل و فلسطین و دستیابی به صلح پایدار است.» او اظهار داشت که به ایفای «نقش فعال» در حمایت از تلاش‌های صلح و ثبات در منطقه بر اساس این راه حل ادامه خواهد داد.

او همچنین نگرانی عمیق خود را از «عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و از سرگیری شهرک‌سازی در کرانه باختری» ابراز کرد و خواستار تلاش برای «آتش‌بس در اسرع وقت و آزادی اسرا» شد.

از زمان اعلام موجودیت دولت فلسطین در الجزایر در سال ۱۹۸۸، تاکنون ۱۴۵ کشور از ۱۹۳ عضو سازمان ملل این دولت را به رسمیت شناخته‌اند. این فهرست که شامل اکثر کشور‌های آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین است، نشان‌دهنده اجماعی جهانی در حمایت از حق تعیین سرنوشت فلسطینیان است. با این حال، فقدان اجماع در میان قدرت‌های غربی، همواره سدی در برابر تحقق عملی این شناسایی‌ها بوده است.

منبع: النشره