حسین سیمایی صرّاف وزیر علوم با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در پایان نامه های دانشگاهی نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو - حسین سیمایی صرّاف وزیر علوم در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در پایان نامه های دانشگاهی بیان کرد: ممنوعیت استفاده از هوش مصنوعی امکان‌پذیر و منطقی نیست. با این حال، برای ساماندهی به نحوه بهره‌برداری از این فناوری، در حال تهیه یک دستورالعمل جامع هستیم. هدف از تدوین این سند، مشخص کردن چارچوب‌های صحیح استفاده از هوش مصنوعی است تا از بروز تخلفات پژوهشی جلوگیری شود. نمی‌توان این ابزار را به طور کامل ممنوع کرد، اما باید نحوه استفاده از آن ضابطه‌مند گردد.

وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های اصلی ما، هدایت پایان‌نامه‌های دانشجویی به سمت حل مسائل واقعی کشور است. برای تحقق این هدف، سامانه‌هایی طراحی شده است که در آنها مسائل و نیاز‌های موجود بارگذاری می‌شود. پایان‌نامه‌هایی که بر اساس این نیاز‌ها تعریف و تدوین شوند، از تشویق‌ها و حمایت‌های مالی ویژه برخوردار خواهند شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: وزیر علوم ، دولت چهاردهم
خبرهای مرتبط
وزیر نفت:
حجم ذخایر سوخت گازوئیل ۸۰ درصد افزایش یافته است
عارف: شعار «وفاق ملی» را در عمل با رابطه صمیمی بین سه قوه حس می‌کنیم
معاون رئیس‌جمهور:
دولت چهاردهم به دنبال جبران عقب‌افتادگی‌های حوزه آموزش و پرورش است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
نا شنا س
۲۰:۳۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
چه جور ی بگیم نتیجه کارشناسی ارشد مهندسی را اعلام کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
ممنوعیت برای چی آخه
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
اصل بر اباحه است. از حضرت آقا بپرسین بهتون میگن. شما متاسفانه با هر تکنولوژی جدیدی دشمنید و دنبال ممنوعیت و فیلترید.
۱
۴
پاسخ دادن
بهره‌گیری از ایده‌های نخبگان به رفع چالش‌ها کمک می‌کند
جنگ با دیابت بارداری با مصرف میوه گلابی + فیلم
انسجام اجتماعی، کلید اصلی پیشرفت کشور است
اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی افتتاح شد
آخرین اخبار
بهره‌گیری از ایده‌های نخبگان به رفع چالش‌ها کمک می‌کند
انسجام اجتماعی، کلید اصلی پیشرفت کشور است
اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی افتتاح شد
جنگ با دیابت بارداری با مصرف میوه گلابی + فیلم
سوراخ‌های کوچک در گوشی‌های هوشمند چه کاربردی دارند؟!
بهره‌برداری ۱۲ هزار کلاس درس در شش ماهه دوم سال
تأثیر شگفت‌انگیز ورزش بر ساختار عصبی قلب
یک دنباله‌دار جدید به زمین نزدیک می‌شود
یک راه حل سریع و موثر برای مبتلایان به آلرژی
توضیحی جذاب برای یک سیگنال فضایی که دانشمندان را گیج کرده است!
اضافه شدن امکان ترجمه خودکار پیام‌ها در واتس اپ
«چت‌جی‌پی‌تی» با یک سؤال ساده دچار سکته مغزی شد!
تأمین مواد اولیه و کمک به پیشرفت صنعت دارو اولویت دولت چهاردهم
ممنوعیت استفاده از هوش مصنوعی امکان‌پذیر نیست
توضیحات سازمان سنجش درباره زمان اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴
آثار مهلک داروی ریتالین + فیلم
انتخاب ۳۶ دانشجوی نمونه کشوری/ تحصیل دانشجویان خارجی از ۱۰۱ کشور دنیا در دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم
کاهش ۳۰ درصدی هدررفت آب با فناوری‌های نوین
وزیر آموزش و پرورش شیوه‌نامه اجرایی طرح برنامه آغازین مدرسه را ابلاغ کرد
موش‌ها و مگس‌های روسیه به زمین بازگشتند!
اکوسیستم دولت دیجیتال طراحی شد
چگونه از خشکی پوست در پاییز جلوگیری کنیم؟
حمایت بیمه ای در راستای تأمین شیر خشک/ درنظر گرفتن منابع لازم برای درمان کودکان زیر ۷ سال
تیم رباتیک دانشگاه امیرکبیر در دهمین دوره تکنوفست ترکیه ۶ مدال کسب کرد
توزیع کامل کتاب‌های درسی مستلزم انتخاب رشته دانش‌آموزان است
ترکیب نوآورانه برای بهبود بازده فتوکاتالیست تصفیه دارو‌ها از آب
رژیم مدیترانه‌ای سبز، پیرشدن مغز را کُند می‌کند