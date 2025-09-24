حسین سیمایی صرّاف وزیر علوم با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در پایان نامه های دانشگاهی نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو - حسین سیمایی صرّاف وزیر علوم در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در پایان نامه های دانشگاهی بیان کرد: ممنوعیت استفاده از هوش مصنوعی امکان‌پذیر و منطقی نیست. با این حال، برای ساماندهی به نحوه بهره‌برداری از این فناوری، در حال تهیه یک دستورالعمل جامع هستیم. هدف از تدوین این سند، مشخص کردن چارچوب‌های صحیح استفاده از هوش مصنوعی است تا از بروز تخلفات پژوهشی جلوگیری شود. نمی‌توان این ابزار را به طور کامل ممنوع کرد، اما باید نحوه استفاده از آن ضابطه‌مند گردد.

وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های اصلی ما، هدایت پایان‌نامه‌های دانشجویی به سمت حل مسائل واقعی کشور است. برای تحقق این هدف، سامانه‌هایی طراحی شده است که در آنها مسائل و نیاز‌های موجود بارگذاری می‌شود. پایان‌نامه‌هایی که بر اساس این نیاز‌ها تعریف و تدوین شوند، از تشویق‌ها و حمایت‌های مالی ویژه برخوردار خواهند شد.