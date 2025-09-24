ماخاچ مرتضی‌علی‌یف، سرمربی تیم کشتی داغستان روسیه با تحلیل رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان در زاگرب، عملکرد ضعیف روسیه را فرصتی برای شناسایی مشکلات و شکست‌های غیرمنتظره برخی کشتی‌گیران را نتیجه بی‌تجربگی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماخاچ مرتضی‌علی‌یف، سرمربی تیم کشتی داغستان که در مسابقات قهرمانی جهان در زاگرب حضور داشت، گفت: اولین مسابقات قهرمانی جهان پس از المپیک معمولا از نظر کیفیت خوب نیست، اما به نظر من، رقابت در زاگرب یکی از قشنگ‌ترین رقابت‌ها در سال‌های اخیر بود. مبارزات دیدنی زیادی برگزار شد.

- روس‌ها خیلی عملکرد خوبی در این رقابت‌ها نداشتند

درست است. همه به خصوص فینال وزن ۹۲ کیلوگرم را به یاد دارند، جایی که امانول گادزیماگومدوف که با هشت امتیاز اختلاف پیش بود، به رقیب آمریکایی باخت. باید بگویم کمتر کسی باور داشت که این کشتی‌گیر حتی بتواند در کرواسی مدال بگیرد، اما حضور او در فینال برای من تعجب‌آور نبود. من او را به خوبی می‌شناسم و دیدم که چگونه در اردو تمرین می‌کرد. چه کسی می‌توانست تصور کند که او یکی از مدعیان این وزن یعنی فیروزپور را ببرد. بسیاری از مردم فکر می‌کنند که او به دلیل خستگی مدال طلا را از دست داد.

- سعدالله‌یف در کرواسی جای خود را به ماگومد قربانوف داد. نظر شما در مورد عملکرد او چیست؟

او در یک مبارزه نزدیک به احمد تاج‌الدینوف، قهرمان المپیک ما از تیم بحرین باخت. ماگومد در آن مبارزه به اندازه احمد خوب بود، اما یک اشتباه بزرگ سرنوشت مسابقه را تعیین کرد. البته فراموش نکنید که در اولین مبارزه، مقابل قهرمان جهان از قزاقستان به پیروزی رسید. ماگومد در آن مسابقات قهرمانی شایسته مدال بود، اما متأسفانه تاج‌الدینوف که در بهترین فرم خود نبود، در نیمه‌نهایی به آذرپیرا باخت که شگفت‌زده شدم. احمد از یک مصدومیت جدی شانه برگشته و تا جایی که من می‌دانم، هنوز به جراحی نیاز دارد.

عبدالله قربانوف در سنگین‌وزن هم تمام ذهنش مبارزه با زارع بود و شمیل شریپف را دست کم گرفت. قربانوف تنها ۲۳ سال سن دارد. من معتقدم که او پتانسیل عظیمی دارد تا در سال‌های آینده به یک رهبر قاطع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم تیم ملی روسیه تبدیل شود.

- یکی از قشنگ‌ترین مبارزات در مسابقات قهرمانی جهان بین ابراهیم کادیف (۸۶ کیلوگرم) و کامران قاسمپور ایرانی بود

ابراهیم به پیروزی در این مبارزه نزدیک بود، اما تجربه کافی نداشت. کادیف سبک تهاجمی دارد حتی وقتی جلو است، به ندرت حالت تدافعی به خود می‌گیرد. اشتباهی که او در مبارزه با حریف ایرانی مرتکب شد این بود که در پایان مبارزه حمله‌ای بدون آمادگی انجام داد و حریفش او را غافلگیر کرد. به هر حال، قاسمپور دو بار قهرمان جهان شده است و کشتی‌گیر کمی نیست در حالی که کادیف برای اولین بار در این رقابت‌ها شرکت می‌کرد. 

- برای اولین بار در سال‌های اخیر، تیم کشتی آزاد روسیه در مسابقات قهرمانی جهان جزو سه تیم برتر قرار نگرفت

واقعا بد است که ما مدال‌های زیادی کسب نکرده‌ایم، اما از طرف دیگر، خوب است، چون مشکلات ما اکنون آشکار شده است. ما الان می‌دانیم روی چه چیزی کار کنیم. زمان و تیم بسیار امیدوارکننده‌ای داریم. من شخصاً به دنیس چارگوش اعتقاد دارم. شش کشتی‌گیر روس در کرواسی برای اولین بار فضای رقابت در این سطح را تجربه کردند و تجربه فوق‌العاده‌ای کسب کردند که مطمئنم به آنها در آینده کمک خواهد کرد تا پیشرفت کنند.

