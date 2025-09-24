باشگاه خبرنگاران جوان - عزیز حبیبی روز چهارشنبه اظهار کرد: صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی و ارتقای بهرهوری منابع از اهداف اصلی این تصمیم میباشد.
وی درباره ساعت کاری دستگاههای اجرایی در سایر روزهای هفته نیز گفت: مطابق اطلاعیه قبلی ساعات فعالیت ادارات از ساعت هفت صبح تا ۱۴ و ۳۰ دقیقه ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه تعیین شده است.
وی ادامه داد: مدیران دستگاههای اجرایی استان اردبیل به گونهای برنامهریزی کنند تا کارهای ارباب رجوع در پنج روز نخست هفته انجام گیرد و دورکاری روز پنجشنبه خللی در خدمترسانی به هماستانیهای عزیز ایجاد نکند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل در خصوص نحوه فعالیت بانکها بیان کرد که نحوه فعالیت بانکهای استان تابع دستورالعمل و بخشنامههای شورای هماهنگی بانکهای کشور خواهد بود.
حبیبی بیان کرد: همچنین فعالیت بخشهای قضایی استان اردبیل بر اساس دستورالعمل اختصاصی صادر شده از سوی دادگستری استان خواهد بود.
منبع: ایرنا