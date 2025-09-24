سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به مرمت آثار باستانی در کشور نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو - سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به مرمت آثار باستانی در کشور بیان کرد: در حال حاضر، چهل و سه هزار اثر ثبت‌شده در کشور وجود دارد که شامل تمامی مراکز و پایگاه‌های میراثی است. این آثار نیازمند صیانت، حفاظت و مرمت مستمر هستند.

او ادامه داد: با توجه به منابع و اعتبارات دولتی، ما در حد توان خود برای مرمت این آثار هزینه می‌کنیم. با این حال، باید اذعان داشت که جبران کامل نیاز‌های مرمتی کشور، که به اعتباری بالغ بر چند ده همت نیاز دارد، در حال حاضر در توان دولت نیست.

وی ادامه داد: راه حل اساسی برای نجات و حفاظت از میراث فرهنگی کشور، «مردمی‌کردن» این امر است. بر این اساس، تصمیم گرفته‌ایم با فعال‌سازی «اُمَنا» (امانت‌داران) برای بنا‌های تاریخی مهم، از ظرفیت‌های نیرو‌های محلی برای انجام همزمان امور مرمت، صیانت، حفاظت و کاوش بهره‌برداری کنیم. تشکیل این هیئت‌های امنا در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر، تمرکز ما بر حفاظت از بنا‌های اصلی و در معرض خطر است. با این وجود، اقدامات فعلی برای پوشش کامل نیاز‌ها کافی نیست. به همین منظور، طرح واگذاری امور به هیئت‌های امنا از نیمسال دوم سال جاری به صورت آزمایشی انجام می‌شود.