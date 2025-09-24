باشگاه خبرنگاران جوان - علی پردل، نماینده شایسته هی‌بال کشورمان، با عملکردی درخشان در رقابت‌های لیگ حرفه‌ای هی‌بال سوپر تور چین موفق شد از میان بیش از ۸۰۰ ورزشکار شرکت‌کننده، راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شود و در جمع ۳۲ بازیکن برتر این رقابت‌ها قرار گیرد.

پردل در نخستین گام از مرحله یک‌شانزدهم، حریف قدرتمند خود از مغولستان را با نتیجه قاطع ۱۳ بر ۳ شکست داد و به مرحله یک‌هشتم راه یافت. با این حال، در ادامه مقابل «ژانگ کونپنگ» از چین با نتیجه ۱۳ بر ۴ مغلوب شد و به جدول شانس مجدد رفت.

نماینده کشورمان در جدول شانس مجدد ابتدا با پیروزی ۱۳ بر ۶ برابر «ریچارد هالیدی» از آفریقای جنوبی بار دیگر شایستگی‌های خود را به نمایش گذاشت، اما در گام پایانی در یک دیدار نزدیک و حساس، مقابل «لو چن چیه» با حساب ۱۵ بر ۱۲ شکست خورد و از صعود به جمع ۸ بازیکن پایانی بازماند.