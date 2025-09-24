باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - احسان بلالی، از برگزاری جشنواره غذاهای سنتی در این شهرستان خبر داد و گفت: به مناسبت هفته گردشگری و روز فرهنگی این شهرستان، تصمیم گرفتیم رویدادی ویژه برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری شهرستان نظرآباد برگزار کنیم. این جشنواره فرصتی مناسب برای آشنایی مردم با غذاهای سنتی و محلی منطقه است و در راستای حفظ و ترویج فرهنگ غذایی ما برگزار میشود.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نظرآباد افزود: جشنواره غذاهای سنتی از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در خیابان رجایی شمالی، مجموعه ورزشی باشگاه فلق برگزار خواهد شد و تمام علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و شرکت در این جشنواره با شماره تلفن ۰۲۶۴۵۴۰۱۶۲۴ تماس بگیرند.
این مسئول تصریح کرد: این جشنواره علاوه بر معرفی غذاهای سنتی، بستری برای تعامل میان تولیدکنندگان محلی، هنرمندان صنایعدستی و گردشگران فراهم میکند. ما تلاش داریم تا با برگزاری چنین برنامههایی، گردشگری شهرستان را توسعه دهیم و گردشگران داخلی و خارجی را با فرهنگ غذایی و میراث فرهنگی نظرآباد آشنا کنیم.
وی ادامه داد: در این جشنواره، انواع غذاهای سنتی شامل خوراکهای محلی، دسرها و نوشیدنیهای سنتی توسط آشپزان حرفهای و علاقمندان به آشپزی سنتی تهیه و ارائه میشود. علاوه بر این، برنامههای فرهنگی، نمایشگاه صنایعدستی و معرفی ظرفیتهای گردشگری شهرستان نیز همزمان برگزار خواهد شد.
بلالی با تأکید بر اهمیت مشارکت خانوادهها و گروههای محلی در جشنواره گفت: ما از همه خانوادهها و علاقهمندان به فرهنگ و آشپزی سنتی دعوت میکنیم تا در این رویداد حضور داشته باشند. حضور مردم باعث ایجاد شور و نشاط اجتماعی میشود و فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات میان علاقهمندان و هنرمندان است.
این مسئول با اشاره به نقش رسانهها در ترویج چنین برنامههایی افزود: انتشار اخبار جشنواره و معرفی غذاهای سنتی شهرستان نظرآباد در رسانهها، به جذب گردشگران بیشتر کمک میکند و موجب میشود فرهنگ غذایی ما به صورت گستردهتر شناخته شود. هدف ما این است که گردشگری فرهنگی و غذایی شهرستان توسعه پیدا کند و مردم با تاریخچه و سبک زندگی محلی آشنا شوند.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان خاطرنشان کرد: جشنواره غذاهای سنتی نظرآباد فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیتهای گردشگری، فرهنگی و غذایی شهرستان است و امیدواریم این رویداد بتواند الگویی برای دیگر شهرستانها نیز باشد. ما آمادهایم با همکاری مردم، هنرمندان و رسانهها، تجربهای به یادماندنی برای همه شرکتکنندگان خلق کنیم.