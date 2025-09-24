با اقدام به موقع دادگستری کرخه، ۳۰ هکتار از اراضی ملی تصرف شده این شهرستان به بیت‌المال بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدعلی علیپور گفت: با تاکید بر عزم جدی و قاطع دستگاه قضایی در مقابله با هرگونه زمین‌خواری، گفت: با اقامه دعوی از سوی اداره حفاطت محیط زیست شهرستان مبنی بر خلع ید از اراضی ملی با بیش از ۳۰ هکتار مساحت که به صورت غیرقانونی مورد تصرف واقع شده بود، پرونده‌‌هایی در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرخه تشکیل شد. 

وی ادامه داد: پس از طی مراحل رسیدگی و صدور و قطعیت آرای صادره، جکم خلع ید توسط اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرخه اجرا شد. 

علیپور گفت: حفظ حقوق عامه، صیانت از بیت المال و جلوگیری از تضییع حقوق مالکانه دولت در اراضی ملی جزو تکالیف تعریف شده از سوی قوه قضائیه است و دستگاه قضائی نسبت به اشخاصی که اقدام به دست‌اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی می‌کنند، به‌هیچ وجه مسامحه نخواهد کرد.

منبع: روابط عمومی دادگستری خوزستان

