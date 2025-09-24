باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سرهنگ نادعلی گفت: پس از اعلام شکایت‌های مردمی از سرقت موبایل موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

او ادامه داد: با اشراف اطلاعاتی ۴ سارق شناسایی و در یک عملیات اطلاعاتی و ضربتی مخفیگاه سارقان شناسایی و ۳۰ دستگاه موبایل، ساعت، طلا و اشیاء قیمتی از مخفیگاه آن‌ها کشف و ضبط شد.

سرهنگ نادعلی افزود: سارقان تاکنون به ۸۰ فقره سرقت موبایل در استان‌های مازندران، خراسان رضوی و گلستان اعتراف کرده‌اند.

سرهنگ نادعلی درباره شیوه سرقت تصریح کرد: سارقان موبایل با حضور در اماکن شلوغ ابتدا همدستان این باند موبایل را سرقت و بلافاصله به همدستان دیگر تحویل می‌دهد و از محل وقوع سرقت متواری شده تا مورد شناسایی قرار نگیرند.

او ارزش موبایل و اشیاء قیمتی کشف شده را بیش از ۴ میلیارد تومان بیان کرد و افزود: پرونده سارقان تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.