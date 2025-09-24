فرمانده انتظامی گنبدکاووس از دستگیری باند سارقان موبایل در این شهرستان خبر داد و افزود: سارقان به ۸۰ فقره سرقت موبایل در استان‌های مازندران، خراسان رضوی و گلستان اعتراف کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضویسرهنگ نادعلی گفت: پس از اعلام شکایت‌های مردمی از سرقت موبایل موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

او ادامه داد: با اشراف اطلاعاتی ۴ سارق شناسایی و در یک عملیات اطلاعاتی و ضربتی مخفیگاه سارقان شناسایی و ۳۰ دستگاه موبایل، ساعت، طلا و اشیاء قیمتی از مخفیگاه آن‌ها کشف و ضبط شد.

سرهنگ نادعلی افزود: سارقان تاکنون به ۸۰ فقره سرقت موبایل در استان‌های مازندران، خراسان رضوی و گلستان اعتراف کرده‌اند.

سرهنگ نادعلی درباره شیوه سرقت تصریح کرد: سارقان موبایل با حضور در اماکن شلوغ ابتدا همدستان  این باند موبایل را سرقت و بلافاصله به همدستان دیگر تحویل می‌دهد و از محل وقوع سرقت متواری شده تا مورد شناسایی قرار نگیرند.

او ارزش موبایل و اشیاء قیمتی کشف شده را بیش از ۴ میلیارد تومان بیان کرد و افزود: پرونده سارقان تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

برچسب ها: باند سارقان ، دستگیری
خبرهای مرتبط
دستگیری عاملان چاقوکشی در گنبدکاووس
مرگ ۲۹ نفر در تصادفات گلستان از ابتدای شهریور/ محدودیت تردد کامیون‌ها در پایان شهریور
تاکید استاندار گلستان بر جمع آوری آب باران برای آبیاری فضای سبز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دورکاری پنج‌شنبه‌ها برای کارمندان گلستان تصویب شد
آخرین اخبار
دورکاری پنج‌شنبه‌ها برای کارمندان گلستان تصویب شد
ابطال سند صوری و بازپس گیری زمین ملی از کارمند متخلف در گلستان