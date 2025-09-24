مراسم آئین آزادسازی زندانیان معسر توسط حقوق یاران جهادگر سیستان و بلوچستان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در زاهدان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سرهنگ پاسدار ابوالحسن رضایی، مدیر سازمان بسیج حقوقدانان سپاه سلمان اظهار داشت:مراسم آئین آزادسازی زندانیان معسر توسط حقوق یاران جهادگر سیستان و بلوچستان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در زاهدان برگزار شد.
وی افزود: این مراسم به صورت ویدئو کنفرانس تشکیل شده با حضور مسئولین سازمان‌های بسیج حقوق دانان سراسر کشور و سازمان‌های زندان‌های سراسر کشور برگزار شد.
سرهنگ رضایی بیان کرد: ۵۲ زندانی جرائم غیر عمد در سیستان و بلوچستان آزاد شدند.
وی تصریح کرد: هم زمان با چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس سازمان بسیج حقوق دانان استان سیستان و بلوچستان در ازاد سازی تعداد ۴۲ زندانی جرائم غیر عمد استان سیستان و بلوچستان با ستاد دیه استان مشارکت و این افراد   از زندان رهایی یافتند جهت آزادی ۴۲ نفر  مبلغ ۴۲۶ میلیون تومان از طرف سازمان  بسیج حقوق دانان و بسیج سازندگی سپاه سلمان استان  کمک و مشارکت نموده است.
مدیر سازمان بسیج حقوقدانان سپاه سلمان افزود: همچنین تعداد ۱۰ نفر از افرادی که بدلایل مشکلات مالی و پرداخت مهریه و نفقه محکوم شدند با مساعدت کانون بسیج حقوق دانان شورای حل اختلاف استان از شکات آنان رضایت اخذ و این متهمین قبل از ورود به زندان آزاد شدند.
این مسئول تصریح کرد: ارزش مبالغ محکومیت این ۱۰ نفر بالغ بر ۶ میلیارد ریال بوده که خوشبختانه قبل از ورود به زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشت نمودند.

