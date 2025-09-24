مدیرکل فرودگاه‌های استان سیستان و بلوچستان، از تسطیح و خاکریزی بخشی از جاده حفاظتی ضلع شرق و شمال شرقی فرودگاه بین‌المللی زاهدان به طول ۴ کیلومتر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ خسروی بنجار اعلام کرد: پروژه عملیات خاکی شامل تسطیح و ثبیت بستر جاده حفاظتی با استفاده از تراشه‌های آسفالت مقاوم‌سازی شده به منظور تامین گشت زنی و تردد خودرو‌های امنیتی با استفاده از اعتبار و ظرفیت ماشین الات راهسازی استانی انجام شد.

خسروی بنجار افزود: "این اقدام به منظور افزایش ضریب امنیتی و ارتقاء سطح خدمات در فرودگاه بین‌المللی زاهدان انجام شد

مدیرکل فرودگاه‌های استان همچنین خاطرنشان کرد که این پروژه بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای فرودگاه زاهدان است که به منظور بهبود زیرساخت‌ها و افزایش سطح امنیت در این مجموعه انجام می‌شود.

