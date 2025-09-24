باشگاه خبرنگاران جوان _ خسروی بنجار اعلام کرد: پروژه عملیات خاکی شامل تسطیح و ثبیت بستر جاده حفاظتی با استفاده از تراشههای آسفالت مقاومسازی شده به منظور تامین گشت زنی و تردد خودروهای امنیتی با استفاده از اعتبار و ظرفیت ماشین الات راهسازی استانی انجام شد.
خسروی بنجار افزود: "این اقدام به منظور افزایش ضریب امنیتی و ارتقاء سطح خدمات در فرودگاه بینالمللی زاهدان انجام شد
مدیرکل فرودگاههای استان همچنین خاطرنشان کرد که این پروژه بخشی از برنامههای توسعهای فرودگاه زاهدان است که به منظور بهبود زیرساختها و افزایش سطح امنیت در این مجموعه انجام میشود.
منبع روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان