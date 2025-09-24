مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان اعلام کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا پایان امسال ۲۰ روستای فاقد یا دارای تنش آبی در شهرستان‌های سراوان و سوران از نعمت آب پایدار بهره‌مند خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ فرهاد سرگلزایی در نشست بررسی طرح‌های آبرسانی و رفع تنش آبی با حضور نماینده مردم سراوان گفت: اجرای طرح مجتمع‌های روستایی سراوان و سوران برای بهره‌مندی ۲۰ روستا از آب شرب، آغاز عملیات آبرسانی به روستا‌های شهرستان مهرستان از سد ماشکید علیا و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۵۰ درصد در دستور کار قرار دارد.

 او ادامه داد: همچنین، حفر و تجهیز چاه‌های جدید برای سراوان و آغاز عملیات اجرایی خطوط انتقال از مخازن گلشن و آسپیچ با توجه به تکمیل مخازن در دست اجرا قرار دارد.

سرگلزایی اضافه کرد: تکمیل طرح ماشکید سفلی و خطوط انتقال آب به سراوان و روستا‌های مسیر، از دیگر پروژه‌های اولویت‌دار منطقه هستند که نیازمند پیگیری و تأمین اعتبار از سوی شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با بیان اینکه طرح‌های متعددی تعریف شده است، یادآور شد: ارتقای شاخص‌های آب شرب روستایی و رفع مشکلات شهر‌ها و روستا‌های حوزه سراوان بزرگ، از اولویت‌های مهم شرکت آبفا است.

منبع شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: آبرسانی ، شرکت آبفا
خبرهای مرتبط
آبرسانی به مشترکان آب مجموعه مزرعه پهن قیر وکارزین
بیش از ۳۷۰۰ متر اصلاح شبکه آب در شهرستان زهک صورت‌گرفته است
مراحل پایانی طرح خیرساز آبرسانی به لپویی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش ۶۷ درصدی سوانح ریلی سیستان و بلوچستان
مراسم آئین آزادسازی زندانیان معسر در زاهدان
عملیات تسطیح و تثبیت جاده حفاظتی فرودگاه بین‌المللی زاهدان
۲۰ روستای شرق سیستان و بلوچستان تا پایان سال آبرسانی می‌شوند
برگزاری ۱۳۹ برنامه در هفته گردشگری سیستان و بلوچستان / افتتاح ۱۳ پروژه با اعتبار ۵۵۰ میلیارد تومان
آخرین اخبار
۲۰ روستای شرق سیستان و بلوچستان تا پایان سال آبرسانی می‌شوند
برگزاری ۱۳۹ برنامه در هفته گردشگری سیستان و بلوچستان / افتتاح ۱۳ پروژه با اعتبار ۵۵۰ میلیارد تومان
عملیات تسطیح و تثبیت جاده حفاظتی فرودگاه بین‌المللی زاهدان
مراسم آئین آزادسازی زندانیان معسر در زاهدان
کاهش ۶۷ درصدی سوانح ریلی سیستان و بلوچستان