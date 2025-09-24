باشگاه خبرنگاران جوان _ فرهاد سرگلزایی در نشست بررسی طرح‌های آبرسانی و رفع تنش آبی با حضور نماینده مردم سراوان گفت: اجرای طرح مجتمع‌های روستایی سراوان و سوران برای بهره‌مندی ۲۰ روستا از آب شرب، آغاز عملیات آبرسانی به روستا‌های شهرستان مهرستان از سد ماشکید علیا و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۵۰ درصد در دستور کار قرار دارد.

او ادامه داد: همچنین، حفر و تجهیز چاه‌های جدید برای سراوان و آغاز عملیات اجرایی خطوط انتقال از مخازن گلشن و آسپیچ با توجه به تکمیل مخازن در دست اجرا قرار دارد.

سرگلزایی اضافه کرد: تکمیل طرح ماشکید سفلی و خطوط انتقال آب به سراوان و روستا‌های مسیر، از دیگر پروژه‌های اولویت‌دار منطقه هستند که نیازمند پیگیری و تأمین اعتبار از سوی شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با بیان اینکه طرح‌های متعددی تعریف شده است، یادآور شد: ارتقای شاخص‌های آب شرب روستایی و رفع مشکلات شهر‌ها و روستا‌های حوزه سراوان بزرگ، از اولویت‌های مهم شرکت آبفا است.

منبع شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان