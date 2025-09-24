باشگاه خبرنگاران جوان- ابراهیم صادقی فر در همایش وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید در سالن همایش ساختمان اتاق بازرگانی استان، شاخص امنیت سرمایهگذاری استان قم را بزرگترین مزیت این استان دانست و افزود: بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی شاخص امنیت سرمایهگذاری استان قم رتبه اول را در کشور دارد که این امر افزایش ضریب اطمینان سرمایهگذاران داخلی و خارجی در این استان را به همراه خواهد داشت.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وفاق و همگرایی ملی را از سیاستهای اصلی دولت در بخشهای مختلف برای رفع مشکلات بیان کرد و گفت: دولت هم در کنار مردم و بخش خصوصی، باید از نقش کنترل کننده صرف به نقش تسهیل گری تغییر ماهیت دهد.
وی افزود: دادن اختیار به استانداران به عنوان تسهیل گران اصلی هر استان، از جمله برنامههای دولت برای رسیدن به این هدف است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم تعاونیها را یکی از کارآمدترین الگوهای اقتصادی و اجتماعی برای ساماندهی منابع انسانی کارآفرین دانست و گفت: برای رسیدن به رشد ۸ درصدی در استان باید به دنبال توجه به بخش تعاونی و نیروی انسانی باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هم در این همایش با اشاره به وجود حرم مطهر بانوی کرامت در قم، توجه ویژه به حوزه زیارت و گردشگری مذهبی را یکی از محورهای مهم سرمایهگذاری در استان قم بیان کرد.
روح الله ابراهیمی افزود: ذیل توجه استاندار به این حوزه از محل اعتبارات سفر اخیر رئیس جمهور به استان قم، ۳ هتل ۵ ستاره در حال ساخت است که تا دو سال آینده به ظرفیت تختهای اقامتی استان اضافه خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران در حوزه توسعه گردشگری و تکمیل زیرساختهای گردشگری تاکید کرد.
برگزاری کارگاههای آموزشی و طرح برخی مشکلات از طرف تولید کنندگان و سرمایهگذاران از دیگر برنامههای همایش وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید در قم بود.
منبع:صدا و سیما