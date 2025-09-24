باشگاه خبرنگاران جوان _ حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در آیین بهره‌برداری از واحد نمک‌زدایی سیار میدان چشمه‌خوش، اظهار داشت: دو مأموریت اصلی این شرکت جمع‌آوری گازهای همراه و افزایش تولید نفت است.

بورد انتقال فناوری را از مزیت‌های مهم پروژه‌های نفتی برشمرد و اظهار کرد: برای نخستین بار فناوری‌های نوین فرآورش و نمک‌زدایی در این منطقه اجرا شده است. با بررسی نتایج این پروژه‌ها، استفاده از این فناوری‌ها در سایر میدان‌ها استفاده می‌شود.

وی به جوامع پیرامونی صنعت نفت اشاره و افزود: مطالعه جامعی در سطح استان ایلام با همکاری دانشگاه شهید بهشتی در دست اجراست تا مدل پایداری از ارتباط صنعت نفت با جامعه محلی طراحی شود. اعتقاد داریم باید رابطه‌ای پایدار و هم‌افزا میان صنعت نفت و جامعه پیرامونی ایجاد شود.

معاون وزیر نفت همچنین بر ضرورت تقویت پیمانکاران محلی تأکید کرد و گفت: شرکت‌های پیمانکاری بومی باید نقش پررنگ‌تری در اجرای پروژه‌ها داشته باشند تا هم ارزش افزوده برای استان ایجاد و هم زمینه اشتغال و مشارکت محلی تقویت شود.

بورد در پایان تأکید کرد: شرکت ملی نفت ایران مصمم است با وجود فشارها و تحریم‌های خارجی، کشور را به یک کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل کند و چراغ اقتصاد ملی را روشن نگه دارد.

منبع تسنیم