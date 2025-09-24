باشگاه خبرنگاران جوان - ۲۳ خرداد ماه بود که رژیم غاصب صهیونیستی به خاک پاک و مقدس کشورمان حمله کرد. بر اثر این حمله تروریستی بسیاری از نظامیان ارشد کشورمان؛ دانشمندان هستهای و بسیاری از مردم عادی کشورمان به درجه رفیع شهادت رسیدند و به بسیاری از منازل و خودروها آسیب جدی وارد شد. اما بعد از گذشت بیش از سه ماه از وقوع این حادثه هنوز برخی از ساختمانهای تخریب شده مرمت و بازسازی نشدند. شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از تاخیر در بازسازی ساختمان تخریب شده در محله نارمک شهر تهران گلایه کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد. با توجه به اینکه روزهای فصل پاییز را سپری میکنیم؛ تخریب این ساختمانها برای عابران پیاده به ویژه کودکان خطرآفرین است و از سوی دیگر این ساختمانها محلی برای سرقت کابلهای برق و دیگر اجناس باقیمانده شده است.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام این تصاویر مربوط به وضعیت نا ایمن و رها شده املاک تخریب شده در جنگ ۱۲ روزه در محله نارمک است، بارها از سامانه ۱۳۷ پیگیری کردیم هیچ اقدامی نکردهاند. این مکان محل بازی بچههای محل، کارتون خواب و معتادان و سارقان شده است، متاسفانه سارقان شبانه کابلها و خورده ریزهای باقیمانده ازاملاک را سرقت میکنند. وضعیت نا ایمن نمای ساختمانها هم که مشخص است برای عابران خطرناک است؛ بخصوص در شرایط باد و طوفان که در پاییز اتفاق خواهد افتاد. پیگیریهای ما به نتیجه نرسیده است. در حالیکه اینجا منزل خانواده دانشمند ققید دکتر سید مصطفی ساداتی بود. لطفا پیگیری کنید.
