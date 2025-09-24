سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از بازی برابر ملوان می‌گوید شخصیتی ندارد که دنبال بهانه گرفتن باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرسپولیس در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۹ فردا (پنجشنبه، ۳ مهر) به مصاف ملوان خواهد رفت.

وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از بازی با ملوان گفت: ملوان تیم خوبی هستند، باریشه و مربی خوبی دارند. در طول هفته با اینکه استراحت کمی داشتیم تمرینات را انجام دادیم، تعدادی مصدوم داریم و امیدوارم به جمع ما از هفته آینده اضافه شوند. درباره موضوعاتی باید صحبت کنم و هواداران باید بدانند که هدف کادر فنی برد و پیروزی است. من باید این تیم را به موفقیت برسانم و آبروی خودم مهم است. دو ماه بود که لیگ ایران تمام شده بود و بازیکنان خوب جذب شده بودند. از روز سوم اردوی ترکیه بازیکنان را آنالیز کردیم و دیدیم که برای برخی پست‌ها نیاز به جذب بازیکن داریم. دفاع راست، دفاع چپ و هافبک دفاعی بود که نیاز به جذب داشتیم. بالای ۵۰ بازیکن را بررسی کردیم و بسیاری از آنها را فیلم بازی‌شان را دیدیم. سرژ اوریه، ابرقویی و باکیچ را جذب کردیم.

او افزود: برخی بازیکنان را گرفتیم و برخی به توافق نرسیدیم. در پست مهاجم و پشت مهاجم نیاز به بازیکن داشتیم و شاید اگر پایان فصل پیش آمده بودم شاید بازیکنان تغییر می‌کردند. به عنوان یک مربی وظیفه دارم بازیکنان را هدایت و بهتر کنم. طی سال‌های گذشته پرسپولیس سه مربی داشته و آنها بازیکنان مدنظر خود را گرفته‌اند. از روز اول آگاه بودیم که باید در برخی پست‌ها بازیکن جذب کنیم. بازیکنانی را می‌توانیم جذب کنیم که آزاد باشند. هنوز در حال جست‌و‌جو هستیم و تلاش می‌کنیم بازیکنان خیلی خوبی جذب کنیم و نیاز به حمایت هواداران واقعی پرسپولیس داریم. 

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: شخصیتی ندارم که بهانه بیاورم، مجبور بودیم که در پست‌هایی از بازیکنانی استفاده کنیم که سابقه بازی در آن را داشته باشند. امیدواریم سرژ اوریه از هفته آینده به ما اضافه شود. براجعه و صحرایی هم مصدوم بودند و دیدیم که میلاد محمدی، چون چندبار در تیم ملی دفاع راست بازی کرده از او استفاده کردیم. یک روز قبل تمرین بازی گذشته بیفوما و شکاری را از دست دادیم. این باعث شد گه برخی تغییرات داشته باشیم و این آزمایش نیست. دیروز حسین کنعانی و اورونوف مصدوم شدند و شاید فردا تعجب کنند هواداران که چرا این دو نیستند البته که پزشکان درحال بهبود آنها هستند.

برچسب ها: سرمربی پرسپولیس ، لیگ برتر فوتبال ، هفته پنجم رقابت های لیگ برتر ، ملوان ، پرسپولیس
