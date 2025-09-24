باشگاه خبرنگاران جوان ـ زهره عبادتی با اشاره به تشدید آلودگی هوا در فصول سرد سال گفت: در برابر آلودگی هوایی که هر سال سلامت شهروندان را تهدید می‌کند، نمی‌توان بی‌تفاوت بود و نظارت دقیق بر عملکرد مراکز معاینه فنی خودرو یک مطالبه جدی و غیرقابل چشم پوشی است.

وی با بیان اینکه آلودگی هوا از معضلات بزرگ کلانشهرهاست، افزود: در تهران بیش از ۵۸ درصد سهم آلودگی به ذرات معلق مربوط می‌شود و خودرو‌های فرسوده و منابع متحرک نقش اصلی را در این بحران ایفا می‌کنند.

عبادتی با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز محیط زیست است، تصریح کرد: هیچ گونه کوتاهی در نظارت بر مراکز معاینه فنی پذیرفتنی نیست و نظارت دقیق بر صدور برگه معاینه فنی یکی از مهمترین راهکار‌ها برای مقابله با آلودگی هوا به شمار می‌رود.

منبع: روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران