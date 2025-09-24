مادر عثمان دمبله از تور توپ طلای این بازیکن در قاره آفریقا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پاری سن ژرمن با هدایت لوئیس انریکه و درخشش ستاره‌های مثل عثمان دمبله و ویتینیا و البته دوناروما توانست برای نخستین بار سه گانه را فتح کند.

در مراسم توپ طلا این باشگاه پاریسی نمایندگان زیادی داشت. عثمان دمبله توپ طلا را کسب کرد و لوئیس انریکه جایزه بهترین سرمربی و دوناروما جایزه بهترین دروازه‌بان سال را کسب کرد.

تور توپ طلا در آفریقا

عثمان دمبله در ۱۵ می‌سال ۱۹۹۷ در ورنن فرانسه متولد شده است. پدر عثمان اهل مالی و مادرش نیز از اهالی موریتانی سنگال است. خانواده این بازیکن پاری سن ژرمن نیر به اندازه عثمان خوشحال هستند و مادرش بیش از همه از موفقیت پسرش هیجان‌زده است.

مادر دمبله تأکید کرد که می‌خواهد این جایزه را دریافت کند و آن را در سراسر آفریقا به نمایش بگذارد، چون می‌خواهد الهام بخش خیلی‌ها در قاره آفریقا شود. او گفت: ما توپ طلا را خواهیم گرفت و آن را به سنگال خواهیم برد. ما آن را به همه جا، در سراسر آفریقا، خواهیم برد. این توپ طلای تمام آفریقاست.

بعد از ۳۴ سال از لیگ فرانسه

نه پنج، نه ۱۰، بلکه ۳۴ سال از زمانی که یک بازیکن از لیگ فرانسه برنده توپ طلا شد می‌گذشت. آخرین بار ژان پیر پاپن در سال ۱۹۹۱ بود که برای مارسی بازی می‌کرد و توانست توپ طلا را به دست بیاورد.

