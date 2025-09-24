باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه انیمیشن «انقراض نئاندرتال‌ها» در ۵۲ قسمت ۲ دقیقه‌ای با روایتی متفاوت و فضایی طنزآمیز، زندگی و تعاملات گروهی از انسان‌های اولیه (نئاندرتال‌ها) را به تصویر می‌کشد.

در این مجموعه، یک راوی با نئاندرتال‌ها به گفتگو می‌پردازد و از خلال همین تعامل، داستان هر قسمت پیش می‌رود. در هر قسمت یکی از موضوعات مهم اجتماعی نظیر جمعیت، تک‌فرزندی و پیری جمعیت مطرح شده و شخصیت‌ها تلاش می‌کنند با امکانات محدود خود راه‌حلی برای آن بیابند.

انیمیشن «انقراض نئاندرتال‌ها» از پنجم مهرماه هر روز در ساعات ۹:۳۰، ۱۱:۳۰، ۱۴:۰۰ و ۱۹:۱۵ از قاب شبکه امید تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.