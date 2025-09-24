باشگاه خبرنگاران جوان _ حسن وحید روز چهارشنبه در نشست راهکارها و چالش‌های دریاچه ارومیه گفت: اگر این مساله درست مدیریت نشود موجب مهاجرت در برخی مناطق به سایر نقاط کشور خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه مهاجرت‌ها در برخی نقاط مانند سیستان و بلوچستان و کرمان به سمت شمال کشور سوق پیدا کرده، تاکید کرد: در آینده آذربایجان‌غربی از این مورد مستثنی نیست.

معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به مرزهای مشترک با کشورهای همسایه اشاره و خاطرنشان کرد: ۲۱ میلیون هکتار مساحت بخش‌های مرزی حوضه آبخیز کشور است

وی ادامه داد: اقدامات توسعه‌ای در کشورهای همسایه می‌تواند کشور را تحت تاثیر قرار دهد؛ هر چند سیاست و سوابق تاریخی جمهوری اسلامی این نیست که برنامه‌های توسعه‌ای کشورمان، همسایگانی مانند افغانستان، ترکمنستان و یا پاکستان را تحت تاثیر قرار دهد.

وحید با بیان اینکه ۸۰ درصد حوضه آبخیز دریاچه ارومیه در حوزه منابع طبیعی بوده و نیازمند مدیریت صحیح است، اضافه کرد: توجه به ظرفیت‌های موجود در حوضه آبخیر کشور و بخش‌های مختلف و همسو سازی اقدامات می‌تواند در عبور از این بحران خشکسالی مفید واقع شود.

وی خاطرنشان کرد: نتایج ارزیابی‌ها نشان داده در برخی مناطق که هم‌افزایی در این زمینه وجود داشته، شرایط بهتر بوده و در جاهایی که چنین امکانی وجود نداشته، شرایط مطلوب نبوده و حتی اقدامات و نظرات همدیگر را هم نقض کردیم.

معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه مدیریت بحران‌ها و اقدام در راستای بهبود شرایط از ملزومات عبور از این مواقع خاص است، اضافه کرد: ۱۳۶ میلیون مساحت پهنه آبخیز کشور بوده که محل تولید آب است و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ۷۵ درصد آب موجود سهم تبخیر بوده و تنها ۲۵ درصد یا حتی کمتر از آب موجود، قابل مدیریت بوده و یا در دسترس است.

وی ادامه داد: عدم توجه به این ظرفیت‌ها بحرانی به نام سیلاب و فرسایش خاک و در پی آن نابودی را به همراه دارد.

وحید گفت: ریشه همه مسایل را ارزش گذاری نکردن اکوسیستم‌های کشور عنوان و تصریح کرد: وقتی این اقدام انجام نشود در سبدهای مالی دولت‌ها هم اکوسیستم قرار نمی‌گیرد و ردپایی از بحث‌های ارزیابی آن به چشم نمی‌خورد.

وی با بیان اینکه ارزش اکوسیستم برای مردم بیشتر قابل درک بوده چون در زندگی و معیشت خود آن را لمس کرده‌اند، افزود: تلاش می‌شود تا این ارزش‌گذاری محقق شده و سرمایه طبیعی و اکوسیستم در سبدهای مالی دولت جای بگیرد.

معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: یکی از مسایل موجود در کشور عدم توجه به مدیریت جامع حوضه آبخیر است چرا که اکوسیستم یک دستگاه بهم پیوسته است که ما آن را مورد غفلت قرار دادیم.

وی اظهار کرد: در آینده در کتاب‌ها نوشته خواهد شد و آیندگان از ما می‌پرسند چرا زمانی ما دریاچه ارومیه، هامون و بختگان را داشتیم ولی دیگر نداریم که باید در این زمینه آسیب شناسی شود.

وحید اضافه کرد: گردو غبار و ریزگردها می‌تواند کشاورزی، صنعت، روستاها و زندگی مردم را دستخوش تغییر قرار دهد چرا که به مدیریت ریسک توجه نداشتیم و انتظار داریم با این بحران‌های دست ساخته، این دریاچه‌ها را احیا کنیم.

معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: برای نخستین بار در برنامه هفتم توسعه به مساله مدیریت ریسک و موضوعات اکوسیستمی توجه شده تا از این بحران عبور کنیم.

وی اظهار کرد: داشتن باور به مدیریت جامع حوزه آبخیر و توجه به حکمرانی آب و ایجاد همبستگی بین آب،غذا و انرژی ضروری است و اگر حوزه آبریز سلامت محور داشته باشیم و مشارکت مردم و نقش دولت‌ها در این مسایل دیده شود، محصولی به نام آب سالم ایجاد می‌شود و نه کاهش سفره‌های آب زیرزمینی.

