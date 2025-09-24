معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: هیچ‌گونه تراکم سیار یا شناوری برای ساخت و ساز نداریم و آنچه وجود دارد تراکم مشوق است که بر روی املاک مشخص و در چارچوب ضوابط تعریف می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در واکنش به اظهارات شهردار سابق تهران مبنی بر اقدام شهرداری به «سوءاستفاده از شرایط جنگی» و «حراج حقوق عمومی» تأکید کرد که اساساً چیزی به نام تراکم شناور در تهران وجود ندارد و اظهارات مطرح‌شده ناشی از برداشت غلط است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به موضوع تراکم شناور در پایتخت گفت: در تهران هیچ‌گونه تراکم سیار یا شناوری وجود ندارد و نخواهد داشت. آنچه وجود دارد تراکم مشوق است که تنها بر روی املاک مشخص و در چارچوب ضوابط تعریف می‌شود. هدف این مشوق‌ها تسهیل تخریب و نوسازی بافت‌های فرسوده و همچنین بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در شرایط بحرانی است. این سیاست به هیچ وجه تراکم‌فروشی نیست.

وی ادامه داد: وقتی خانه‌های مردم در اثر زلزله یا جنگ آسیب می‌بیند، ابزار‌های تشویقی از جمله تراکم مشوق برای بازسازی سریع و ایمن‌سازی بافت‌ها در نظر گرفته می‌شود. این سیاست‌ها عیناً راه‌حل‌های عبور از بحران‌اند و به نفع شهروندان است. متأسفانه برخی افراد با بی‌دقتی یا نگاه سیاسی این موضوعات را به گونه‌ای دیگر جلوه می‌دهند.

صارمی با انتقاد از اظهارات اخیر گفت: اینکه در سالگرد جنگ تحمیلی، به جای همراهی برای افزایش تاب‌آوری شهر، به مدیران شهری برچسب سوءاستفاده زده شود، خود سوءاستفاده سیاسی است. کسانی که در گذشته مسئول بودند و زیرساخت‌های لازم برای بحران‌ها را آماده نکردند، امروز باید پاسخگو باشند نه اینکه ژست منتقد بگیرند.

معاون شهردار تهران در پایان تأکید کرد: تهران نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و ابزار‌های نوآورانه است. ما با شعار شهر را اداره نمی‌کنیم، بلکه با اقدامات واقعی و ضابطه‌مند، به دنبال امنیت و رفاه شهروندان هستیم.

منبع: مهر

