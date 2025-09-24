باشگاه خبرنگاران جوان - جمال لوئیس مدافع چپ ایرلند شمالی و بازیکن سابق نیوکاسل که مورد توجه وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس قرار گرفته است، روز گذشته برای انجام تست های پزشکی به تهران آمد تا بعد از قبولی در تست ها با او قرارداد بسته شود.

وحید هاشمیان درباره وضعیت پیوستن جمال لوئیس به پرسپولیس گفت: جمال لوئیس بازیکن ایرلند شمالی روز گذشته تست پزشکی داد و تا همین الان از نظر سلامتی، جواب‌ها مثبت بوده است. مرحله بعدی مذاکره است و امیدواریم که بهترین اتفاق بیفتد . پیش از این هم با رگیون مذاکره کردیم و همزمان پیشنهاد اورتون هم برای او رسید. من از اول هم گفتم که تیم باید تقویت شود، اما روی انتخاب بازیکن حساسیت داریم.