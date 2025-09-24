عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح شهید املاکی امروز با حضور معاون وزیر راه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور امروز در حاشیه آغاز عملیات اجرایی کنارگذر لنگرود ـ تقاطع غیرهمسطح شهید املاکی گفت: کلنگ‌زنی و بهره‌برداری از چند طرح مهم راهسازی این شهرستان امروز همزمان با هفته دفاع مقدس و در آستانه سفر استانی وزیر راه و شهرسازی به گیلان انجام شده است.

او با اشاره به اهمیت پروژه تقاطع غیرهمسطح لنگرود برای مردم منطقه افزود: این پروژه که عملیات اجرایی آن امروز آغاز شد، یکی از طرح‌های حیاتی شهرستان است و پیش‌بینی می‌کنیم کمتر از ۲ سال آینده به بهره‌برداری برسد.

معاون وزیر راه همچنین از اتمام عملیات اجرایی رمپ کنارگذر به شهر کومله خبر داد و تصریح کرد: این طرح که سال گذشته آغاز شد، امسال به بهره‌برداری رسیده است.

به گفته بازوند، پل شلمان نیز در دستور کار قرار دارد و عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک با واگذاری به پیمانکار آغاز خواهد شد.

او همچنین گفت: برآورد اعتبارات این طرح‌ها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان است که با تأمین منابع مالی، روند اجرای آنها با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی و همراهی استاندار گیلان، گفت: این پروژه‌ها در پاسخ به مطالبات به حق مردم در حال اجرا است و وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را برای تکمیل به موقع آنها به کار خواهد بست.

بازوند همچنین با اشاره به دیگر طرح‌های زیربنایی گیلان افزود: راه آهن رشت نیز به عنوان یکی از پروژه‌های ملی و اولویت‌دار کشور با جدیت در حال پیگیری و اجرا است.

آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی لنگرود در حوزه راه و شهرسازی

مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به وضعیت پروژه‌های عمرانی حوزه راه و شهرسازی در این شهرستان گفت: خوشبختانه پس از مدت‌ها بلاتکلیفی، تکلیف پل شلمان مشخص شده و قرار است ظرف ۲۰ روز آینده مناقصه آن برگزار و عملیات اجرایی توسط پیمانکار آغاز شود، همچنین پروژه میدان شهید املاکی به سمت سیاهکلده به طول تقریبی ۳ کیلومتر با برآورد هزینه‌ای حدود ۵۲۰ میلیارد تومان با حضور مسئولان ملی، استانی و شهرستانی کلنگ‌زنی و وارد فاز اجرایی شده است.

او افزود: در مجموع برآورد هزینه اجرای پروژه‌های پل شلمان، میدان شهید املاکی و مسیر سیاهکلده بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که بخش عمده‌ای از آنها آغاز شده و بخش دیگر نیز تا یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

بر اساس قول معاون وزیر راه و شهرسازی، کل پروژه لنگرود به طول ۱۱ و نیم کیلومتر تا ۲ سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید که گامی مهم در مسیر توسعه و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه محسوب می‌شود.

منبع: صداوسیما