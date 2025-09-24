باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- با وجود آنکه پس از دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه شاهد کاهش قیمت مسکن در بسیاری از مناطق کشور بودهایم، اما بررسیها حاکی از آن است که در برخی از استانها ما شاهد افزایش قیمت و رونق در حوزه ساخت وساز هستیم.
این در حالیست که به گفته بسیاری از کارشناسان قیمت مسکن در بسیاری از مناطق تهران با کاهش روبهرو شده به طوری که قیمت مسکن در بسیاری از مناطق حاشیهای تهران با کاهش همراه بوده و از طرف دیگر خروج اتباع هم در این زمینه تاثیر گذار بوده و همین امر خود در حوزه کاهش قیمتها و از طرف دیگر عرضه مسکن در بخشهای مختلف اثر گذار بوده است.
براساس این گزارش با توجه به آنکه در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه بسیاری از مردم به شمال کشور سفر کرده بودند همین امر خود بر رشد قیمت در شمال کشور اثر گذار بوده است. پس از جنگ ۱۲ روزه و حمله اسراییل به ایران، بسیاری از مردم تهران به دلیل نگرانی از حوادث احتمالی آینده، تمایل بیشتری برای خرید ملک در شمال کشور پیدا کردهاند تا با فاصله گرفتن از پایتخت، امنیت بیشتری برای زندگی خود فراهم کنند. همین روند باعث شده است تا صنعت ساختمان در شمال کشور با رونق قابل توجهی همراه شود و شهر ساری به عنوان پایتخت استان مازندران نقشی محوری در این تحولات ایفا کند.
در همین راستا تاکنون علاوه بر حضور فعالان صنعتی استان مازندران، نمایندگانی از استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، خوزستان، فارس و خراسان رضوی نیز برای حضور در این دوره قطعی شدهاند و شرکتهای دیگر از استانهای مختلف کشور نیز به زودی جانمایی خواهند شد. این موضوع نشان دهنده افزایش گستره ملی و سطح تخصصی بالای نمایشگاه نسبت به دورههای پیشین است. ششمین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، شامل تاسیسات، سیستمهای گرمایشی و سرمایشی، درب و پنجره، سنگ، کاشی و سرامیک، ماشین آلات و صنایع وابسته، از تاریخ ۲۸ آبان تا یکم آذرماه در شهر ساری برگزار خواهد شد.یکی از پرمخاطبترین و تخصصیترین رویدادهای حوزه ساختمان در شمال کشور محسوب میشود و پیش بینی میشود امسال با حضور مقامات ارشد استان مازندران و استقبال گسترده فعالان و شرکتهای صنعتی همراه باشد. در کنار معرفی محصولات و فناوریهای جدید، برگزاری کارگاهها و نشستهای تخصصی با محوریت نوآوری در صنعت ساختمان و تاسیسات نیز از برنامههای جانبی این دوره خواهد بود که به انتقال تجربه و شبکه سازی حرفهای کمک میکند.
براساس این گزارش حسین عزیزی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بازار مسکن ایران این روزها در یکی از عجیبترین دورههای خود از سال ۱۴۰۰ به بعد به سر میبرد. عجیب از این لحاظ که وارد یک دوره از رکودیترین دورههای خود شده است که شبیه هیچ کدام از دورههای رکودی خود در ۳۰ سال گذشته نیست گفت: بازار مسکن در ۳ یا ۴ سال گذشته هم به لحاظ قیمتی نسبت به سایر کالاها کمتر رشد کرده و هم اینکه با یک مفهومی به نام چالش نقدشوندگی و عدم امکان فروش مواجه شده است که تقریبا در این سالهای مورد اشاره به این عُمق وجود نداشته است.
او بیان کرد: در این شرایط هر چقدر که امکان کاهش قیمتهای مسکن به دلایل مختلف به طور جدی وجود ندارد، اما چالش اساسی در بازار مسکن، قیمت نیست بلکه عدم امکان فروش است. پس داراییهایی در این بازار که بزرگ متراژ و گران قیمت هستند تقریبا به روشهای متداول و نرمال به فروش نخواهند رسید و متقاضیان باید به الگوهای جدید فروش فکر کنند. برای همین مصرف کنندههای نهایی که میخواهند ملک خریداری کنند و در آن زندگی کنند، قیمت ها، قیمتهای ایده آلی هستند و شرایطهای پرداخت، شرایط مناسبی است.
گفتنی است در حال حاضر با توجه به رونق بازار مسکن در شمال کشور استفاده از ظرفیت مصالح ساختمانی در بخشهای مختلف میتواند زمینه ساز تسریع در اجرای ساختمان سازی در کشور شود.