محققان علوم فضایی می‌گویند که یک دنباله‌دار جدید در ماه اکتبر به نزدیکترین نقطه خود به زمین می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - کارشناسان آزمایشگاه نجوم خورشیدی اعلام کردند که دنباله‌دار C/2025 A6 (لیمون) که برای اولین بار در اوایل امسال کشف شد، در ۲۱ اکتبر به نزدیکترین نقطه خود به زمین خواهد رسید.

دانشمندان انتظار دارند که این دنباله‌دار با فاصله‌ای کمتر از ۹۰ میلیون کیلومتر از زمین عبور کند و روشنایی آن با سرعت غیرمنتظره‌ای افزایش یابد و در ۱۰ تا ۱۴ روز به قدر پنجم برسد و با دوربین‌های دوچشمی در آسمان روسیه قابل مشاهده باشد.

در حال حاضر، این دنباله‌دار حدود ۲۰۰ میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد و فاصله آن با سرعت ۵ میلیون کیلومتر در روز در حال کاهش است و در ۳ اکتبر به ۱۵۰ میلیون کیلومتری زمین می‌رسد و در ۲۱ اکتبر به نزدیکترین نقطه خود خواهد رسید.

انتظار می‌رود این دنباله‌دار در اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر به اوج روشنایی خود برسد و قدر ظاهری آن بین ۲ تا ۴ باشد که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است.

این ستاره با سرعت چند درجه در روز به سمت صورت فلکی خرس بزرگ حرکت می‌کند و در اواسط اکتبر از نزدیکی آن عبور خواهد کرد و با ساده‌ترین ابزار‌های نوری قابل مشاهده است. همچنین هنگامی که به اوج درخشندگی خود می‌رسد، به سمت صورت‌های فلکی مار و مارافسای حرکت می‌کند و پس از غروب خورشید با چشم غیرمسلح قابل مشاهده خواهد بود.

منبع: نووستی

برچسب ها: دنباله دار ، سیاره زمین ، فضا
خبرهای مرتبط
پایان ماموریت کاوشگر آکاتسوکی پس از هشت سال حضور در مدار زهره
یک تغییر مرموز در نزدیکی مرز هسته-گوشته که درک ما از درون زمین را تغییر می‌دهد
کشف یک پدیده فضایی که تا ۷۵۰۰ سال دیگر تکرار نخواهد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توضیحات سازمان سنجش درباره زمان اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴
انتخاب ۳۶ دانشجوی نمونه کشوری/ تحصیل دانشجویان خارجی از ۱۰۱ کشور دنیا در دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم
ممنوعیت استفاده از هوش مصنوعی امکان‌پذیر نیست
اکوسیستم دولت دیجیتال طراحی شد
یک راه حل سریع و موثر برای مبتلایان به آلرژی
اضافه شدن امکان ترجمه خودکار پیام‌ها در واتس اپ
تیم رباتیک دانشگاه امیرکبیر در دهمین دوره تکنوفست ترکیه ۶ مدال کسب کرد
توزیع کامل کتاب‌های درسی مستلزم انتخاب رشته دانش‌آموزان است
حمایت بیمه ای در راستای تأمین شیر خشک/ درنظر گرفتن منابع لازم برای درمان کودکان زیر ۷ سال
ترکیب نوآورانه برای بهبود بازده فتوکاتالیست تصفیه دارو‌ها از آب
آخرین اخبار
سوراخ‌های کوچک در گوشی‌های هوشمند چه کاربردی دارند؟!
بهره‌برداری ۱۲ هزار کلاس درس در شش ماهه دوم سال
تأثیر شگفت‌انگیز ورزش بر ساختار عصبی قلب
یک دنباله‌دار جدید به زمین نزدیک می‌شود
یک راه حل سریع و موثر برای مبتلایان به آلرژی
توضیحی جذاب برای یک سیگنال فضایی که دانشمندان را گیج کرده است!
اضافه شدن امکان ترجمه خودکار پیام‌ها در واتس اپ
«چت‌جی‌پی‌تی» با یک سؤال ساده دچار سکته مغزی شد!
تأمین مواد اولیه و کمک به پیشرفت صنعت دارو اولویت دولت چهاردهم
ممنوعیت استفاده از هوش مصنوعی امکان‌پذیر نیست
توضیحات سازمان سنجش درباره زمان اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴
آثار مهلک داروی ریتالین + فیلم
انتخاب ۳۶ دانشجوی نمونه کشوری/ تحصیل دانشجویان خارجی از ۱۰۱ کشور دنیا در دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم
کاهش ۳۰ درصدی هدررفت آب با فناوری‌های نوین
وزیر آموزش و پرورش شیوه‌نامه اجرایی طرح برنامه آغازین مدرسه را ابلاغ کرد
موش‌ها و مگس‌های روسیه به زمین بازگشتند!
اکوسیستم دولت دیجیتال طراحی شد
چگونه از خشکی پوست در پاییز جلوگیری کنیم؟
حمایت بیمه ای در راستای تأمین شیر خشک/ درنظر گرفتن منابع لازم برای درمان کودکان زیر ۷ سال
تیم رباتیک دانشگاه امیرکبیر در دهمین دوره تکنوفست ترکیه ۶ مدال کسب کرد
توزیع کامل کتاب‌های درسی مستلزم انتخاب رشته دانش‌آموزان است
ترکیب نوآورانه برای بهبود بازده فتوکاتالیست تصفیه دارو‌ها از آب
رژیم مدیترانه‌ای سبز، پیرشدن مغز را کُند می‌کند
راه اندازی اولین آمبولانس آموزشی دوستدار کودک‌ در استان تهران
تیم رباتیک دانش‌آموزی ایران در مسابقات جهانی ترکیه خوش درخشید
شبکه نخبگان علمی و فرهنگی ایران توسط کمیسیون ملی یونسکو ایجاد می‌شود
دیپلماسی آموزشی، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مدارس بین‌المللی/ فعالیت ۷۶ مدرسه ایرانی در ۳۶ کشور جهان 
تصویب کلیات «سند ملی اهدای عضو»
۳۵ دارایی مشهود و نامشهود به عنوان وثیقه توسط نهاد‌های مالی پذیرفته می‌شود