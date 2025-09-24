باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - کارشناسان آزمایشگاه نجوم خورشیدی اعلام کردند که دنباله‌دار C/2025 A6 (لیمون) که برای اولین بار در اوایل امسال کشف شد، در ۲۱ اکتبر به نزدیکترین نقطه خود به زمین خواهد رسید.

دانشمندان انتظار دارند که این دنباله‌دار با فاصله‌ای کمتر از ۹۰ میلیون کیلومتر از زمین عبور کند و روشنایی آن با سرعت غیرمنتظره‌ای افزایش یابد و در ۱۰ تا ۱۴ روز به قدر پنجم برسد و با دوربین‌های دوچشمی در آسمان روسیه قابل مشاهده باشد.

در حال حاضر، این دنباله‌دار حدود ۲۰۰ میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد و فاصله آن با سرعت ۵ میلیون کیلومتر در روز در حال کاهش است و در ۳ اکتبر به ۱۵۰ میلیون کیلومتری زمین می‌رسد و در ۲۱ اکتبر به نزدیکترین نقطه خود خواهد رسید.

انتظار می‌رود این دنباله‌دار در اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر به اوج روشنایی خود برسد و قدر ظاهری آن بین ۲ تا ۴ باشد که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است.

این ستاره با سرعت چند درجه در روز به سمت صورت فلکی خرس بزرگ حرکت می‌کند و در اواسط اکتبر از نزدیکی آن عبور خواهد کرد و با ساده‌ترین ابزار‌های نوری قابل مشاهده است. همچنین هنگامی که به اوج درخشندگی خود می‌رسد، به سمت صورت‌های فلکی مار و مارافسای حرکت می‌کند و پس از غروب خورشید با چشم غیرمسلح قابل مشاهده خواهد بود.

منبع: نووستی