باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - جعفری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تامین و توزیع مرغ کشتارگاههای مازندران در سراسر کشور خبر داد و با اشاره به آخرین آمارهای ارائه شده توسط انجمن کشتارگاههای استان مازندران و اداره کل دامپزشکی، گفت: در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ بیش از ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۸۰ هزار و ۱۱۸ کیلوگرم به فروشگاههای این استان ارسال شده است.
او افزود:جمع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران به ۲۲۸ هزار و ۶۱۸ کیلوگرم رسیده است. همچنین، بیش از ۱۳۵ هزارو ۸۹۵ قطعه مرغ زنده به کشتارگاههای تهران ارسال شده و مجموع گوشت مرغ ارسالی به این استان به ۵۲۷ هزار و ۵۸۷ کیلوگرم بالغ شده است.
جعفری گفت: در استان مازندران نیز بیش از ۴۵۳ هزار و ۲۴۱ کیلوگرم گوشت مرغ توزیع شده است. علاوه بر این، مرغ آماده طبخ از طریق فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش و گلستان نیز در سطح استان توزیع میشود.
او همچنین از ارسال بیش از ۷۷ هزار و ۶۸۷ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به سایر استانها و ۳۲ هزار و ۵۹۵ قطعه مرغ زنده به استانها خبر داد.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان با بیان اینکه این آمارها نشاندهنده افزایش چشمگیر عرضه مرغ به بازارهای کشور و بهبود وضعیت تامین این کالای اساسی در سطح ملی است، ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاری کشتارگاههای استان، گامهای موثری در جهت تامین نیازهای داخلی و کاهش نگرانیهای موجود برداشته است.