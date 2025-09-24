باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - آیین افتتاح ۲ باب مدرسه ۱۲ کلاسه ظهر امروز برگزار شد.
حمید مسعودی، رئیس نوسازی استان البرز در این مراسم گفت: شهرستان فردیس استان البرز یکی از شهرستانهای کم برخوردار کشور است چرا که این شهرستان کمبود زمین دارد در حالی که شهری مهاجرپذیر است و سالیانه ۸ هزار دانشآموز به آن اضافه میشود.
در ادامه، حمید رضا خانمحمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: در شرایطی که دشمن تلاش داشت مدارس با ضعف و بحران آغاز شود و حتی پیشنهاد برگزاری مدارس به صورت مجازی را مطرح میکرد، ما با استقامت، کار و تلاش همه عزیزان توانستیم مهر را متفاوت برگزار کنیم.
رئیس سازمان نوسازی مدارس با گرامیداشت یاد ۳۴ دانشآموز شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه، افزود: راهپیمایی و شور و اشتیاق دانشآموزان در مراسم بازگشایی مدارس، نمادی از ایثار و فداکاری شهدا، نیروهای نظامی، انتظامی و مردم وفادار به نظام است.
خانمحمدی با بیان اینکه حدود ۱۲ هزار کلاس درس در ۶ ماهه دوم سال جاری به بهرهبرداری میرسد؛ ادامه داد: در مجموع برای سال جاری ساخت ۲۰ هزار کلاس درس در دستور کار قرار دارد که ۸ هزار کلاس درس برای سال آینده باقی خواهد ماند.
رئیس سازمان نوسازی با اشاره به چالشهای موجود در حوزه ساخت و ساز مدارس، تصریح کرد: باید با تصویب قوانین جدید و مشارکت مردمی سرعت پروژهها افزایش یابد و مدارس هر چه سریعتر به دانشآموزان تحویل داده شود.