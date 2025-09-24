باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری -دیدار تیم های تیم‌های مازندرانی شهروند جوان نور و کشاورز نوین طبرستان از سری رقابت‌های گروه دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال ۱۸ سال باشگاه‌های کشور است و ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه فردا پنجشنبه سوم مهرماه در ورزشگاه شهید عباسعلی ناطق نوری شهرستان نور برگزار خواهد شد.

این بازی با قضاوت عرفان اخوان به عنوان داور وسط و مهرشاد استیری و بردیا شاملو به عنوان کمک داور انجام می‌شود.

در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مسابقات لیگ برتر فوتبال ۱۸ سال باشگاه‌های کشور ۱۹ تیم حضور دارند که در ۲ گروه ۱۰ و ۹ تیمی به صورت دوره‌ای و رفت و برگشت به مصاف هم می‌روند.

۴ تیم برتر هر گروه نیز جواز صعود به مرحله دوم رقابت‌ها را به دست می‌آورند.

شهروند جوان نور و کشاورز نوین طبرستان، نمایندگان مازندران در گروه دوم به مصاف تیم‌های تراکتورسازی تبریز، دبیری تبریز، آبیدر سنندج، پیام انتظار بجنورد، آتورینا مشهد، سپاهان مهر زنجان و ملوان بندرانزلی خواهند رفت.

در گروه مسابقات نیز تیم‌های قائم آرامیس کنگان، مس کرمان، سایپا اهواز، خلیج فارس شیراز، فولاد خوزستان، افسریه آران و بیدگل، آلومینیوم اراک، پادما یدک اصفهان، ذوب آهن اصفهان و سپاهان اصفهان حضور دارند.