باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در مانیل فیلیپین، تیم ملی والیبال ایران فردا -پنجشنبه سوم مهرماه- از ساعت ۱۱ به وقت ایران به مصاف جمهوری چک می‌رود.

تیم ملی والیبال ایران در مرحله گروهی در بازی اول در مقابل مصر شکست خورد، اما در بازی دوم تونس را مغلوب کرد و در بازی سوم در یک بازی سخت و دشوار، فیلیپین میزبان مسابقات را شکست داد تا مجوز صعود از گروهش را به دست بیاورد.

در مرحله یک هشتم نهایی شاگردان پیاتزا موفق به شکست صربستان شدند تا به مرحله یک چهارم نهایی صعود کنند.

تیم ملی والیبال ایران تاکنون فقط ۲ بار مقابل جمهوری چک بازی کرده است که در نخستین بازی در چارچوب مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی مردان جهان سال ۲۰۰۶ و با هدایت میلوراد کیجاچ سه بر صفر مغلوب این تیم شد.

دومین دیدار بعد از ۱۷ سال و در چارچوب مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۴ پاریس بود که تیم ایران سه بر یک نتیجه را با هدایت بهروز عطایی واگذار کرد. حالا تیم ملی والیبال ایران این فرصت را دارد تا ضمن گرفتن انتقام ۲ شکست قبلی به مرحله نیمه نهایی مسابقات نیز راه یابد.

در حال حاضر شاگردان روبرتو پیاتزا در آستانه ثبت یک رکورد تاریخی قرار دارند و در صورت پیروزی در این مسابقه و گرفتن انتقام دو شکست گذشته، برای نخستین مرتبه در تاریخ ورزش به عنوان یک ورزش تیمی، در جمع چهار تیم برتر دنیا قرار خواهند گرفت. این برای نخستین مرتبه در تاریخ والیبال و ورزش کشور خواهد بود که تیم ایران در نیمه نهایی مسابقات معتبر قهرمانی جهان حاضر خواهد شد و در صورت شکست در این دیدار با کسب مقام پنجم تا هشتم به کار خود پایان خواهند داد.

تیم ملی والیبال جمهوری چک در چهار بازی گذشته خود در این دوره از رقابت‌های قهرمانی مردان جهان تنها یک شکست مقابل برزیل تجربه کرده است و سه پیروزی سه بر صفر مقابل صربستان، چین و تونس به دست آورده است که عملکرد این تیم برابر حریفان حکایت از ظهور پدیده‌ای جدید در والیبال اروپا دارد.

تیم ملی والیبال جمهوری چک در حال حاضر با ۱۹۶.۱۸ امتیاز در رتبه هجدهم جهان قرار دارد و تیم ملی ایران با ۲۲۰.۰۵ امتیاز در جایگاه شانزدهم است.

براساس آخرین گزارش کادر فنی، با وجود سرما خوردگی سه بازیکن، مشکل حادی در تیم ایران وجود ندارد و با تلاش کادر پزشکی تمامی ۱۴ بازیکن در بازی فردا مقابل چک به میدان خواهند رفت.