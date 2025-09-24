یکی از قابل توجه‌ترین جزئیات گوشی‌های هوشمند، سوراخ‌های ریز کنار پورت شارژ است که برخی ممکن است آن را صرفاً یک عنصر طراحی بی‌فایده بدانند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - با وجود پیشرفت سریع دنیای گوشی‌های هوشمند، ویژگی‌ها و فناوری‌های آنها، بسیاری از کاربران هنوز از جزئیات کوچک در طراحی دستگاه خود بی‌اطلاع هستند. این موارد ممکن است جزئی به نظر برسند، اما نقش‌های اساسی ایفا می‌کنند. یکی از قابل توجه‌ترین این جزئیات، سوراخ‌های ریز کنار پورت شارژ است که برخی ممکن است آن را صرفاً یک عنصر طراحی بی‌فایده بدانند.

میکروفون اضافی

در واقع، این سوراخ برای تزئین نیست؛ اغلب یک میکروفون اضافی است که در گوشی تعبیه شده است. چه از آیفون استفاده کنید و چه از گوشی اندرویدی، گوشی شما هنگام برقراری تماس، راه‌اندازی دستیار صوتی و یا ضبط یادداشت‌های صوتی به این میکروفون متکی است.

یک میکروفون واحد اغلب بیش از حد کافی است؛ اکثر دستگاه‌های مدرن شامل چندین میکروفون برای تجربه صوتی بهتر و دقیق‌تر هستند. به عنوان مثال، گوگل پیکسل ۹ پرو با سه میکروفون عرضه می‌شود: یکی در بالای دستگاه، دیگری بین دو دوربین عقب و سومی در کنار پورت شارژ.

چرا بیش از یک میکروفون؟

دلیل آن در فناوری‌های حذف نویز نهفته است که به بخش اساسی گوشی‌های هوشمند تبدیل شده‌اند. میکروفون‌ها با هم کار می‌کنند تا صدا‌های محیط را ضبط کرده و نویز‌های ناخواسته را در طول تماس‌ها حذف کنند و صدای واضح‌تری را فراهم کنند.

همچنین، هنگام ضبط ویدیو یا یادداشت‌های صوتی، تلفن‌ها به طور همزمان از بیش از یک میکروفون برای ضبط صدای محیط واقعی استفاده می‌کنند و به کاربر یک تجربه فراگیر و طبیعی می‌دهند.

مزایای دیگر

این میکروفون‌های اضافی نه تنها برای تماس‌ها مفید هستند؛ بلکه تعامل دستیار‌های صوتی مانند سیری را نیز افزایش می‌دهند و کیفیت بهتری را در طول کنفرانس‌های ویدیویی در برنامه‌هایی مانند زوم و تیمز و حتی هنگام استفاده از حالت بلندگو ارائه می‌دهند.

مشکل و راه‌حل‌های آلودگی

با گذشت زمان، این منافذ کوچک می‌توانند آلودگی و گرد و غبار را جمع کنند که رایج است و معمولاً به طور مستقیم بر عملکرد تأثیر نمی‌گذارد. با این حال، اگر در طول تماس‌ها یا هنگام ضبط یادداشت‌ها متوجه وضوح صدای ضعیف شدید، ایده خوبی است که میکروفون‌ها را با دقت تمیز کنید.

برای انجام این کار، توصیه می‌شود از یک پارچه میکروفایبر یا پنبه آغشته به کمی الکل برای از بین بردن آلودگی استفاده کنید. یک قوطی هوای فشرده نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، اما مراقب باشید که از فاصله ایمن از آن استفاده کنید تا از نفوذ آلودگی‌ها به عمق دستگاه جلوگیری شود.

پس از تمیز کردن، کاربر می‌تواند کیفیت صدا را با یک ضبط کوتاه یا تماس تلفنی آزمایش کند تا از بهبود عملکرد اطمینان حاصل کند.

منبع: ارم نیوز

