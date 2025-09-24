سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از آتش‌سوزی یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ در بزرگراه همت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی اظهار کرد: ساعت ۱۲:۰۷ ظهر امروز وقوع حادثه آتش‌سوزی یک دستگاه خودرو سواری در مسیر شرق به غرب بزرگراه همت، روی پل گاندی به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی از دو مسیر مختلف به محل اعزام شدند. در بررسی‌های اولیه مشخص شد یک دستگاه پژو ۲۰۶ به هنگام حرکت به دلایل نامشخصی دچار حریق شده است. راننده که مردی حدود ۵۰ ساله بود، به محض مشاهده دود و شعله‌ها خودرو را به حاشیه بزرگراه هدایت کرده و از آن خارج شده بود.

ملکی گفت: خوشبختانه این حادثه مصدوم یا تلفات جانی برجا نگذاشت، اما شعله‌های آتش به سرعت خودرو را دربر گرفته بود. آتش‌نشانان پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق را آغاز کرده و شعله‌ها را کاملاً خاموش کردند.

به گفته سخنگوی آتش‌نشانی تهران، عملیات در ساعت ۱۲:۵۸ پایان یافت و محل حادثه پس از ایمن‌سازی به مالک تحویل داده شد.

