پروژه ساخت هزار کلاس درس در ۲۰ ماه اخیر پیشرفت چشمگیری در کشور داشته و استان البرز با رشد جمعیت، به سرعت به مدرسه‌های جدید نیازمند است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- مهدی هاتف، مدیرعامل شرکت اسکان ایران، در مراسم افتتاح فضا‌های آموزشی ضمن اشاره به تلاش ۲۰ ماهه برای ساخت هزار کلاس درس اظهار داشت: در این مدت توانستیم هزار کلاس درس را تحویل وزارت آموزش و پرورش و دانش‌آموزان مناطق مختلف کشور دهیم که از این تعداد، ۲۶۵ کلاس در قالب مدارس سنگین بوده است که اخیراً عملیات ساخت آنها آغاز شده و در مناطق مختلف کشور در حال اجرا است.

وی افزود: با تاکید رئیس جمهور و شخص دکتر پزشکیان، برنامه‌ریزی کردیم تا مردم در فرآیند ساخت مدارس مشارکت فعال داشته باشند، به‌طوری که از ابتدا تا انتهای پروژه حضور داشته و نگهداری این مدارس را نیز به عهده بگیرند.

مدیرعامل شرکت اسکان ایران درباره اولویت‌بندی مدارس گفت: از میان ۴۵۰ مدرسه اعلام شده، ۳۰۰ مدرسه را به عنوان اولویت انتخاب کردیم که با حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور، این پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با همکاری بنیاد علوی و سازمان نوسازی مدارس، بحث خرید تجمیعی مصالح انجام شد که با تزریق به‌موقع اعتبارات دولتی توانستیم قیمت تمام شده ساخت مدارس را در شرایط نوسانات بازار کنترل کنیم.

هاتف همچنین از پیشرفت ۳۵ درصدی فیزیکی پروژه‌ها خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس منعقد شده به مرحله قابل توجهی رسیده و امیدواریم تا پایان سال جاری تمامی پروژه‌های مدارس سنگین به پایان برسد.

وی اشاره کرد که تعهدات قبلی شرکت در قالب تفاهم‌نامه‌های مختلف در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۴۰۱ به سرانجام رسیده و بخش باقیمانده نیز تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت اسکان ایران در پایان از برگزاری جشن دهه فجر برای مدارس ناایمن سنگی خبر داد و افزود: این مدارس در مناطق مختلف کشور جمع‌بندی و جایگزین مدارس ایمن سنگی خواهند شد.

هاتف در پایان از همکاری و همراهی سازمان نوسازی مدارس و مسئولین استان‌ها و همچنین پیگیری‌های ویژه کارشناسان این سازمان قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که این طرح به الگویی پیشتاز در حوزه مدرسه‌سازی و مشارکت خیرین در کشور تبدیل شود.

مدارس کانون اصلی تمدن نوین اسلامی‌اند / نیاز فوری به ساخت مدارس استاندارد در البرز

مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر نقش حیاتی مدارس در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی، اظهار داشت: آینده کشور در گرو توانمندی وزارت آموزش و پرورش و تلاش معلمان متعهد است. در ساخت مدارس باید استاندارد‌های ایمنی، نشاط و عدالت آموزشی در تمامی نقاط رعایت شود تا استعداد‌های دانش‌آموزان شکوفا شود.

وی افزود: استان البرز با توجه به رشد جمعیتی بالا و مهاجرپذیری، با چالش کمبود سرانه آموزشی مواجه است. در این مدت ۲۳ مدرسه افتتاح شده و ۶۸ مدرسه دیگر در حال ساخت است، اما برای رسیدن به سرانه مطلوب کشوری باید حدود ۲۰۰ مدرسه دیگر ساخته شود.

استاندار البرز تصریح کرد: با وجود تلاش‌های اداره کل آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و خیرین، همچنان نیاز به حمایت‌های بیشتر برای جبران کمبود‌ها وجود دارد. رشد زیرساخت‌های عمرانی مانند آب، برق، گاز، جاده‌ها و مترو در استان به خوبی پیش رفته، اما برای آموزش و پرورش به توجه ویژه‌تری نیازمندیم.

عبداللهی در پایان از همه نهاد‌ها و خیرین درخواست کرد که همکاری و حمایت خود را در جهت توسعه مدارس استاندارد در استان البرز افزایش دهند و اظهار امیدواری کرد که با همدلی و تلاش مشترک، این مشکلات به زودی برطرف شود.

برچسب ها: بازگشایی مدارس ، بنیاد مستضعفان کشور ، مدارس جدید
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
همراهی فرمانده نیروی انتظامی نیشابور و هیئت همراه با فرزند شهید میرآبادی از منزل تا مدرسه در روز بازگشایی مدارس
شهروندخبرنگار فارس؛
افتتاح طرح دانش آموز توانمند مدرسه با نشاط در دبستان غیردولتی تمدن سازان لامرد
شهروندخبرنگار اصفهان؛
بوی ماه مهر در مدرسه دخترانه کوثر آران و بیدگل پیچید + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ هولناک دختر جوان زیر شکنجه دوستانش
کینه پسر معتاد منجر به مرگ پدر شد
بوی این گل‌ها آزاردهنده است
دستگیری عوامل شرارت در محله شهر زیبا تهران
۳ ایستگاه متروی تهران در فصل پاییز به بهره‌برداری می‌رسد
سردار علیدوست: خرید خدمت سربازی نداریم
آخرین خبرها از دارو‌های تک‌نسخه‌ای؛ تحویل رایگان دارو در درب منزل توسط جمعیت هلال‌احمر
ترافیک پرحجم و سنگین معابر و بزرگراه‌های تهران در دومین روز از مهر
جزئیات حریق در یک ساختمان مسکونی و تجاری در خیابان ولیعصر تهران
ثبت ۵ میلیون تخلف ساکن در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴
آخرین اخبار
۲۰ ماه تلاش برای ساخت هزار کلاس درس
هم‌افزایی نهادها کلید موفقیت در مقاوم‌سازی مدارس سنگی است
آتش‌سوزی پژو ۲۰۶ در بزرگراه همت
۱۵۰ همت مطالبات قطعی از کارفرمایان داریم
صارمی: تراکم شناور در تهران برای ساخت و ساز وجود ندارد
هوش مصنوعی می‌تواند به قضات در صدور آرای مستدل کمک کند
تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی خودرو‌ها در تهران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در جاده‌های شمالی کشور
تعداد قابل توجه روز‌های آلوده تهران در سال جاری/ لزوم اقدام فوری برای کاهش آلاینده‌ها
حفظ شأن وکالت و صیانت از اعتماد عمومی از رسالت‌های اصلی کانون‌های وکلا است
جزئیات حریق در یک ساختمان مسکونی و تجاری در خیابان ولیعصر تهران
راهکار‌های جذاب برای کاهش اضطراب کودکان توسط والدین + فیلم
ایستگاه مترو میدان شهری ری تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد
بوی این گل‌ها آزاردهنده است
آخرین خبرها از دارو‌های تک‌نسخه‌ای؛ تحویل رایگان دارو در درب منزل توسط جمعیت هلال‌احمر
همکاری هلال‌احمر و بسیج سازندگی الگویی موفق از هم‌افزایی ملی است
هم‌افزایی بسیج سازندگی و هلال احمر برای ارتقای امداد و نجات در سراسر کشور
۳ ایستگاه متروی تهران در فصل پاییز به بهره‌برداری می‌رسد
خروج یک میلیون و ۴۰۰ هزار تبعه غیرمجاز از کشور
سردار علیدوست: خرید خدمت سربازی نداریم
دنیای بی‌حقوق بشر صرفا نظاره‌گر جنایات رژیم صهیونیستی است
تمهیدات شهرداری تهران در آستانه فصل بارش
تکلیف استفاده رایگان دانشجویان جدیدالورود از حمل و نقل عمومی در مهرماه چیست؟
تعامل نیرو‌های پلیس و محیط‌بانان در کشف تخلفات محیط زیستی
دستگیری عوامل شرارت در محله شهر زیبا تهران
گلایه مردم از خدمات مترو در روز اول مهر
ثبت ۵ میلیون تخلف ساکن در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴
کینه پسر معتاد منجر به مرگ پدر شد
ترافیک پرحجم و سنگین معابر و بزرگراه‌های تهران در دومین روز از مهر
کیفیت هوای تهران قابل قبول است