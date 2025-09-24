به گفته استاندار گیلان، سطح بارندگی در استان طی ۴ روز گذشته معادل یک سال بارندگی ایران بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق شناس، استاندار گیلان امروز (چهارشنبه ۲ مهر ماه) در دیدار با حجتالله علیمحمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور با اشاره به تفاوت وضعیت گیلان نسبت به دیگر استانها گفت: مسائل و چالشهای کشاورزی در گیلان با استانهایی مانند یزد یا اصفهان متفاوت است و باید با رویکردی متناسب با ظرفیتهای استان برنامهریزی کنیم.
او با بیان اینکه سطح بارندگی در گیلان طی ۴ روز گذشته معادل یک سال بارندگی ایران بوده و منابع آبی استان شرایط ویژهای دارد، افزود: ما توانستهایم با استفاده بهینه از آب باران و مدیریت منابع آبی، زیرساختهای کشاورزی و تولید ادوات کشاورزی را در گیلان توسعه دهیم و حتی ادوات مورد نیاز سایر استانها را نیز تأمین کنیم.
استاندار گیلان با اشاره به افتتاح یک کارخانه تولید ادوات کشاورزی در شهر صنعتی رشت تصریح کرد: این کارخانه با سرمایهگذاری داخلی و بدون وابستگی به تسهیلات دولتی تجهیزات از تریلر گرفته تا نشاکار تولید میکند و گیلان امروز به قطب تولید ادوات کشاورزی کشور تبدیل شده است.
دیده نشدن ارزش افزوده واقعی استان به سبب ضعف آمارگیری در کشاورزی
حق شناس همچنین به آمار سطح زیر کشت برنج در استانهای شمالی اشاره کرد و گفت: گیلان، مازندران و گلستان با بیش از ۵۰۰ هزار هکتار سطح زیر کشت برنج، سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی کشور دارند، اما متأسفانه ضعف آمارگیری و برنامهریزی در بخش کشاورزی سبب میشود ارزش افزوده واقعی استانها دیده نشود.
او با بیان اینکه توسعه کشاورزی، گردشگری و اقتصاد دریاپایه محورهای اصلی توسعه استان هستند، افزود: ضرورت همکاری نهادهای تخصصی، از جمله نظام مهندسی کشاورزی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی برای بهرهوری حداکثری از ظرفیتهای استان یک الزام است.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان