بنیاد مستضعفان با افتتاح دو مدرسه ۱۲ کلاس در فردیس، گامی مهم در توسعه آموزش برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- مراسم افتتاح و بهره‌برداری از فضا‌های آموزشی احداث شده توسط بنیاد مستضعفان، روز گذشته با حضور حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، محمود عسگری آزاد، مدیرعامل بنیاد علوی، حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی مدارس، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات محلی استان البرز در شهرستان فردیس برگزار شد.

در این مراسم باشکوه، دو باب مدرسه ۱۲ کلاسه به نام‌های «شهید جمهور آیت‌الله دکتر رئیسی» و «شهید سید حسن نصرالله» در شهرستان فردیس افتتاح گردید که گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان البرز به شمار می‌رود.

تأکید بر اهمیت آموزش به عنوان سرمایه‌گذاری در آینده کشور

حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، در سخنرانی خود با اشاره به اهمیت حوزه آموزش و پرورش اظهار داشت:سال‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز بسیاری از مناطق کشور، حتی در شهرها، از امکانات و استاندارد‌های آموزشی مطلوب بهره‌مند نیستند. این واقعیتی است که ما به عنوان مسئولین باید آن را جدی بگیریم و با تمام توان در جهت رفع این کمبود‌ها تلاش کنیم.

وی افزود:هرگونه هزینه‌ای که در آموزش و پرورش انجام می‌شود، هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای ساخت آینده‌ای روشن است. آینده این کشور را فرزندان ما می‌سازند و وظیفه داریم محیطی امن، سالم و مجهز برای رشد و پرورش آنان فراهم کنیم.

دهقان تصریح کرد:ما در بنیاد مستضعفان با درک عمیق و جامع از اهمیت این موضوع، تلاش کرده‌ایم تا نه تنها ساختمان‌های آموزشی را به استاندارد‌های روز مجهز کنیم، بلکه در زمینه محتوای آموزشی و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان نیز برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری جدی داشته باشیم.

توجه ویژه به فناوری‌های نوین و پرورش استعداد‌های مناطق محروم

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی گفت:در یکی از کلاس‌های آموزشی جدید، تابلو‌های لمسی پیشرفته نصب شده است که نشان‌دهنده حرکت به سوی آموزش مدرن و هوشمند است. ما باید بتوانیم همگام با تحولات فناوری، نسل جدید را تربیت کنیم.

وی افزود:بنیاد مستضعفان به دنبال استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای شناسایی و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان به ویژه در مناطق محروم است. پروژه‌هایی که طی یک سال گذشته اجرا شده، نشان داده است که دانش‌آموزان این مناطق توانمندی‌های قابل توجهی دارند و باید به آنها فرصت داده شود تا شکوفا شوند.

دعوت به همدلی و مشارکت عمومی برای ارتقای نظام آموزشی

رئیس بنیاد مستضعفان در پایان سخنان خود از تمامی خیرین، مردم، مسئولان و دستگاه‌های اجرایی خواست تا با همکاری و همدلی، زمینه رفع عقب‌ماندگی‌های تاریخی در حوزه آموزش و پرورش را فراهم کنند و گفت:این یک مطالبه ملی است که چه در دوران حضرت امام خمینی (ره) و چه در زمان مقام معظم رهبری مطرح شده است. ما باید حوزه آموزشی و تربیتی را به عنوان هویت‌ساز، فرهنگ‌ساز و آینده‌ساز کشور جدی بگیریم و تلاش کنیم این اقدامات منجر به اثرات جهانی شود.

وی ضمن تقدیر از همکاری مدیران و مسئولان استان البرز افزود:امیدوارم این فضا‌های آموزشی جدید به بستری تبدیل شوند که بتوانند دانش‌آموزان را به سمت موفقیت‌های بیشتر سوق دهند و سهم بزرگی در تربیت نیروی انسانی کارآمد و متعهد به کشور داشته باشند.

برچسب ها: بازگشایی مدارس ، افتتاح مدارس ، بنیاد مستضعفان کشور
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
همراهی فرمانده نیروی انتظامی نیشابور و هیئت همراه با فرزند شهید میرآبادی از منزل تا مدرسه در روز بازگشایی مدارس
شهروندخبرنگار فارس؛
افتتاح طرح دانش آموز توانمند مدرسه با نشاط در دبستان غیردولتی تمدن سازان لامرد
شهروندخبرنگار اصفهان؛
بوی ماه مهر در مدرسه دخترانه کوثر آران و بیدگل پیچید + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ هولناک دختر جوان زیر شکنجه دوستانش
کینه پسر معتاد منجر به مرگ پدر شد
بوی این گل‌ها آزاردهنده است
دستگیری عوامل شرارت در محله شهر زیبا تهران
۳ ایستگاه متروی تهران در فصل پاییز به بهره‌برداری می‌رسد
سردار علیدوست: خرید خدمت سربازی نداریم
آخرین خبرها از دارو‌های تک‌نسخه‌ای؛ تحویل رایگان دارو در درب منزل توسط جمعیت هلال‌احمر
ترافیک پرحجم و سنگین معابر و بزرگراه‌های تهران در دومین روز از مهر
جزئیات حریق در یک ساختمان مسکونی و تجاری در خیابان ولیعصر تهران
ثبت ۵ میلیون تخلف ساکن در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴
آخرین اخبار
۲۰ ماه تلاش برای ساخت هزار کلاس درس
هم‌افزایی نهادها کلید موفقیت در مقاوم‌سازی مدارس سنگی است
آتش‌سوزی پژو ۲۰۶ در بزرگراه همت
۱۵۰ همت مطالبات قطعی از کارفرمایان داریم
صارمی: تراکم شناور در تهران برای ساخت و ساز وجود ندارد
هوش مصنوعی می‌تواند به قضات در صدور آرای مستدل کمک کند
تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی خودرو‌ها در تهران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در جاده‌های شمالی کشور
تعداد قابل توجه روز‌های آلوده تهران در سال جاری/ لزوم اقدام فوری برای کاهش آلاینده‌ها
حفظ شأن وکالت و صیانت از اعتماد عمومی از رسالت‌های اصلی کانون‌های وکلا است
جزئیات حریق در یک ساختمان مسکونی و تجاری در خیابان ولیعصر تهران
راهکار‌های جذاب برای کاهش اضطراب کودکان توسط والدین + فیلم
ایستگاه مترو میدان شهری ری تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد
بوی این گل‌ها آزاردهنده است
آخرین خبرها از دارو‌های تک‌نسخه‌ای؛ تحویل رایگان دارو در درب منزل توسط جمعیت هلال‌احمر
همکاری هلال‌احمر و بسیج سازندگی الگویی موفق از هم‌افزایی ملی است
هم‌افزایی بسیج سازندگی و هلال احمر برای ارتقای امداد و نجات در سراسر کشور
۳ ایستگاه متروی تهران در فصل پاییز به بهره‌برداری می‌رسد
خروج یک میلیون و ۴۰۰ هزار تبعه غیرمجاز از کشور
سردار علیدوست: خرید خدمت سربازی نداریم
دنیای بی‌حقوق بشر صرفا نظاره‌گر جنایات رژیم صهیونیستی است
تمهیدات شهرداری تهران در آستانه فصل بارش
تکلیف استفاده رایگان دانشجویان جدیدالورود از حمل و نقل عمومی در مهرماه چیست؟
تعامل نیرو‌های پلیس و محیط‌بانان در کشف تخلفات محیط زیستی
دستگیری عوامل شرارت در محله شهر زیبا تهران
گلایه مردم از خدمات مترو در روز اول مهر
ثبت ۵ میلیون تخلف ساکن در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴
کینه پسر معتاد منجر به مرگ پدر شد
ترافیک پرحجم و سنگین معابر و بزرگراه‌های تهران در دومین روز از مهر
کیفیت هوای تهران قابل قبول است