بنیاد مستضعفان با افتتاح دو مدرسه ۱۲ کلاس در فردیس، گامی مهم در توسعه آموزش برداشت.

مراسم افتتاح و بهره‌برداری از فضا‌های آموزشی احداث شده توسط بنیاد مستضعفان، روز گذشته با حضور حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، محمود عسگری آزاد، مدیرعامل بنیاد علوی، حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی مدارس، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات محلی استان البرز در شهرستان فردیس برگزار شد.

در این مراسم باشکوه، دو باب مدرسه ۱۲ کلاسه به نام‌های «شهید جمهور آیت‌الله دکتر رئیسی» و «شهید سید حسن نصرالله» در شهرستان فردیس افتتاح گردید که گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان البرز به شمار می‌رود.

تأکید بر اهمیت آموزش به عنوان سرمایه‌گذاری در آینده کشور

حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، در سخنرانی خود با اشاره به اهمیت حوزه آموزش و پرورش اظهار داشت:سال‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز بسیاری از مناطق کشور، حتی در شهرها، از امکانات و استاندارد‌های آموزشی مطلوب بهره‌مند نیستند. این واقعیتی است که ما به عنوان مسئولین باید آن را جدی بگیریم و با تمام توان در جهت رفع این کمبود‌ها تلاش کنیم.

وی افزود:هرگونه هزینه‌ای که در آموزش و پرورش انجام می‌شود، هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای ساخت آینده‌ای روشن است. آینده این کشور را فرزندان ما می‌سازند و وظیفه داریم محیطی امن، سالم و مجهز برای رشد و پرورش آنان فراهم کنیم.

دهقان تصریح کرد:ما در بنیاد مستضعفان با درک عمیق و جامع از اهمیت این موضوع، تلاش کرده‌ایم تا نه تنها ساختمان‌های آموزشی را به استاندارد‌های روز مجهز کنیم، بلکه در زمینه محتوای آموزشی و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان نیز برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری جدی داشته باشیم.

توجه ویژه به فناوری‌های نوین و پرورش استعداد‌های مناطق محروم

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی گفت:در یکی از کلاس‌های آموزشی جدید، تابلو‌های لمسی پیشرفته نصب شده است که نشان‌دهنده حرکت به سوی آموزش مدرن و هوشمند است. ما باید بتوانیم همگام با تحولات فناوری، نسل جدید را تربیت کنیم.

وی افزود:بنیاد مستضعفان به دنبال استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای شناسایی و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان به ویژه در مناطق محروم است. پروژه‌هایی که طی یک سال گذشته اجرا شده، نشان داده است که دانش‌آموزان این مناطق توانمندی‌های قابل توجهی دارند و باید به آنها فرصت داده شود تا شکوفا شوند.

دعوت به همدلی و مشارکت عمومی برای ارتقای نظام آموزشی

رئیس بنیاد مستضعفان در پایان سخنان خود از تمامی خیرین، مردم، مسئولان و دستگاه‌های اجرایی خواست تا با همکاری و همدلی، زمینه رفع عقب‌ماندگی‌های تاریخی در حوزه آموزش و پرورش را فراهم کنند و گفت:این یک مطالبه ملی است که چه در دوران حضرت امام خمینی (ره) و چه در زمان مقام معظم رهبری مطرح شده است. ما باید حوزه آموزشی و تربیتی را به عنوان هویت‌ساز، فرهنگ‌ساز و آینده‌ساز کشور جدی بگیریم و تلاش کنیم این اقدامات منجر به اثرات جهانی شود.

وی ضمن تقدیر از همکاری مدیران و مسئولان استان البرز افزود:امیدوارم این فضا‌های آموزشی جدید به بستری تبدیل شوند که بتوانند دانش‌آموزان را به سمت موفقیت‌های بیشتر سوق دهند و سهم بزرگی در تربیت نیروی انسانی کارآمد و متعهد به کشور داشته باشند.