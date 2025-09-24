شهروندخبرنگار ما همزمان با بازگشایی مدارس تصاویری از آماده سازی بسته کامل لوازم تحریر توسط هیئت حراس الحرام برای دانش آموزان نیازمند شهرک طالقانی شهرستان ماهشهر را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همه کودکان و نوجوانان حق دارند که دوران نحصیل شاد و ثمربخشی را در کنار دیگر همکلاسی‌های خود سپری کنند. دورانی که تحصیل بخش مهمی از زندگی آنها است. تحصیل تأثیرات بسیاری بر زندگی کودکان دارد که مهم‌ترین آنها رشد فردی و اجتماعی است. با این حال نبودن امکانات و مشکلات مالی عده‌ای از کودکان را از تحصیل محروم کرده است.  اما کسانی هستند که با شروع سال تحصیلی دانش آموزان نیازمند را فراموش نکردند و با فراهم کردن امکانات رفاهی دل آنها را شاد کردند تا آغاز سال تحصیلی حدید را در دیگر همکلاسی‌های خود سپری کنند. همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید هیئت حراس الحرام شهرک طالقانی در شهرستان ماهشهر استان خوزستان و شهرک‌های اطراف با کمک‌های مردمی توانستند ۱۵۰ بسته کامل شامل کیف‌های باکیفیت و همچنین سایر لوازم‌التحریر فراهم نمایند تا آنها از نحصیل بازنمانند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان

کیف لوازم تحریر

بسته های لوازم تحریر

لوازم تحریر

آماده سازی لوازم تخریر

آماده سازی لوازم تخریر

مهرورزی هیئت حراس الحرام به دانش آموزان نیازمند با آماده سازی بسته‌های لوازم تحریر

آماده سازی لوازم تخریر

بسته های اهدایی

مهرورزی هیئت حراس الحرام به دانش آموزان نیازمند با آماده سازی بسته‌های لوازم تحریر

مهرورزی هیئت حراس الحرام به دانش آموزان نیازمند با آماده سازی بسته‌های لوازم تحریر

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: دانش آموزان نیازمند ، سال تحصیلی جدید ، سوژه خبری
