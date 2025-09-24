تیم‌های ملی والیبال ایتالیا و لهستان با پیروزی مقابل بلژیک و ترکیه در مرحله نیمه نهایی والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ به مصاف یکدیگر می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی ۲۰۲۵ جهان که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است تیم ملی والیبال ایتالیا در ۳ ست پیاپی و با نتایج ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۸ از سد بلژیک گذشت تا راهی مرحله نیمه نهایی شود.

در دیگر دیدار این مرحله تیم‌های ملی والیبال لهستان و ترکیه به مصاف هم رفتند.  

لهستان در این بازی پرقدرت ظاهر شد و در ۳ ست متوالی و با نتایج  ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر  ۲۲  و ۲۵ بر ۱۹ ترکیه را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

شنبه پنجم مهر لهستان و ایتالیا در مرحله نیمه نهایی به مصاف هم می‌روند.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ایتالیا ، تیم ملی والیبال لهستان ، والیبال قهرمانی جهان
