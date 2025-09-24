باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی ۲۰۲۵ جهان که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است تیم ملی والیبال ایتالیا در ۳ ست پیاپی و با نتایج ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۸ از سد بلژیک گذشت تا راهی مرحله نیمه نهایی شود.

در دیگر دیدار این مرحله تیم‌های ملی والیبال لهستان و ترکیه به مصاف هم رفتند.

لهستان در این بازی پرقدرت ظاهر شد و در ۳ ست متوالی و با نتایج ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۹ ترکیه را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

شنبه پنجم مهر لهستان و ایتالیا در مرحله نیمه نهایی به مصاف هم می‌روند.