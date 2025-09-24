باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی به مناسبت روز سرباز آمده است: با سلام و احترام به محضر حضرت ولی عصر (عج) و مقام معظم فرمانده کل قوا، و درود به روح مطهر امام خمینی (ره) و ارواح پاک شهدای انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس، جبهه مقاومت، امنیت و شهدای جنگ تحمیلی.

در ادامه این پیام آمده است: هفته دفاع مقدس یادآور ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی دلاورمردان ایران اسلامی است. این ایام را به همه رزمندگان و همرزمان عزیزم، به ویژه سربازان سلحشور و غیرتمند که با حضور مؤثر و تاریخ‌ساز خود در حماسه دفاع مقدس و جنگ دوازده‌روزه تحمیلی، روح ایثار و شهادت را در میدان سربازی آرمان‌های انقلاب اسلامی احیا نمودند، تبریک عرض می‌کنم.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در پیام خود آورده است: خدمت مقدس سربازی به عنوان زینت کشور و امت اسلامی، همواره تبلور مشارکت جوانان در ایجاد امنیت پایدار و دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است. سربازان سرافراز و با بصیرت، همراه رزمندگان نیرو‌های مسلح و بسیج مردمی، با ایثار جان و تقدیم شهدا و جانبازان والامقام، امنیت و آرامش را برای ملت مقاوم و نیکوکار به ارمغان آوردند.

سرلشکر موسوی در پیام خود یادآور شده است: در شرایط فعلی که استکبار جهانی و مزدوران منطقه‌ای آنان آرزوی تضعیف نظام مقدس اسلامی و اقتدار دفاعی کشور را دارند، حضور جوانمردانه و غیرتمندانه شما سربازان دلاور و شجاع ایران اسلامی موجب ارتقای قدرت دفاعی، امنیتی و انتظامی و افزایش قدرت بازدارندگی گردیده است و تاکنون دشمنان ایران عزیز را از کرده خود پشیمان کرده است.

در ادامه این پیام آمده است: این جانب با افتخار بر خود لازم می‌دانم پنجمین روز هفته دفاع مقدس که به نام روز سرباز نامگذاری شده است را به تمامی شما فرزندان عزیزم و خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان گرانقدر تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیقات روزافزون شما را از خداوند سبحان مسألت می‌نمایم. امیدوارم شما سربازان غیور کشور و سایر جوانان برومند در این سرزمین مقدس، با تلاش و کوشش خود و ارتقاء توانمندی در آمادگی و دفاع همه‌جانبه از کشور، همچون گذشته موفق باشید و با تبعیت از ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و فرمانده معظم کل قوا، دشمنان ایران و انقلاب اسلامی را مایوس کنند.

منبع: ستاد کل نیرو‌های مسلح