بهترین میوه در دیابت بارداری، گلابی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نجمه ده پرور در برنامه انارستان از خواص گلابی به عنوان بهترین میوه در کنترل قند و فشار خون صحبت کرد که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: درمان بیماری ، دیابت بارداری ، دیابت نوع 2
خبرهای مرتبط
خواص موثر نعنا برای افراد دیابتی + فیلم
نقش رژیم غذایی در درمان بیماری اختلال آلرژی و خودایمنی سلیاک
بیماری‌های مزمن مرتبط با دیابت در جوانان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توضیحات سازمان سنجش درباره زمان اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴
انتخاب ۳۶ دانشجوی نمونه کشوری/ تحصیل دانشجویان خارجی از ۱۰۱ کشور دنیا در دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم
ممنوعیت استفاده از هوش مصنوعی امکان‌پذیر نیست
یک راه حل سریع و موثر برای مبتلایان به آلرژی
اضافه شدن امکان ترجمه خودکار پیام‌ها در واتس اپ
اکوسیستم دولت دیجیتال طراحی شد
تیم رباتیک دانشگاه امیرکبیر در دهمین دوره تکنوفست ترکیه ۶ مدال کسب کرد
توزیع کامل کتاب‌های درسی مستلزم انتخاب رشته دانش‌آموزان است
توضیحی جذاب برای یک سیگنال فضایی که دانشمندان را گیج کرده است!
حمایت بیمه ای در راستای تأمین شیر خشک/ درنظر گرفتن منابع لازم برای درمان کودکان زیر ۷ سال
آخرین اخبار
جنگ با دیابت بارداری با مصرف میوه گلابی + فیلم
سوراخ‌های کوچک در گوشی‌های هوشمند چه کاربردی دارند؟!
بهره‌برداری ۱۲ هزار کلاس درس در شش ماهه دوم سال
تأثیر شگفت‌انگیز ورزش بر ساختار عصبی قلب
یک دنباله‌دار جدید به زمین نزدیک می‌شود
یک راه حل سریع و موثر برای مبتلایان به آلرژی
توضیحی جذاب برای یک سیگنال فضایی که دانشمندان را گیج کرده است!
اضافه شدن امکان ترجمه خودکار پیام‌ها در واتس اپ
«چت‌جی‌پی‌تی» با یک سؤال ساده دچار سکته مغزی شد!
تأمین مواد اولیه و کمک به پیشرفت صنعت دارو اولویت دولت چهاردهم
ممنوعیت استفاده از هوش مصنوعی امکان‌پذیر نیست
توضیحات سازمان سنجش درباره زمان اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴
آثار مهلک داروی ریتالین + فیلم
انتخاب ۳۶ دانشجوی نمونه کشوری/ تحصیل دانشجویان خارجی از ۱۰۱ کشور دنیا در دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم
کاهش ۳۰ درصدی هدررفت آب با فناوری‌های نوین
وزیر آموزش و پرورش شیوه‌نامه اجرایی طرح برنامه آغازین مدرسه را ابلاغ کرد
موش‌ها و مگس‌های روسیه به زمین بازگشتند!
اکوسیستم دولت دیجیتال طراحی شد
چگونه از خشکی پوست در پاییز جلوگیری کنیم؟
حمایت بیمه ای در راستای تأمین شیر خشک/ درنظر گرفتن منابع لازم برای درمان کودکان زیر ۷ سال
تیم رباتیک دانشگاه امیرکبیر در دهمین دوره تکنوفست ترکیه ۶ مدال کسب کرد
توزیع کامل کتاب‌های درسی مستلزم انتخاب رشته دانش‌آموزان است
ترکیب نوآورانه برای بهبود بازده فتوکاتالیست تصفیه دارو‌ها از آب
رژیم مدیترانه‌ای سبز، پیرشدن مغز را کُند می‌کند
راه اندازی اولین آمبولانس آموزشی دوستدار کودک‌ در استان تهران
تیم رباتیک دانش‌آموزی ایران در مسابقات جهانی ترکیه خوش درخشید
شبکه نخبگان علمی و فرهنگی ایران توسط کمیسیون ملی یونسکو ایجاد می‌شود
دیپلماسی آموزشی، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مدارس بین‌المللی/ فعالیت ۷۶ مدرسه ایرانی در ۳۶ کشور جهان 
تصویب کلیات «سند ملی اهدای عضو»