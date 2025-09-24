باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر؛ «محمدباقر اعلمی» سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، روز دوشنبه ۳۱ شهریور به همراه «علیرضا نادعلی» عضو شورای اسلامی شهر تهران، «ناظم رضوی» مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی، «محمدهادی علیاحمدی» شهردار منطقه ۷، «محمد خراسانیزاده» معاون هنری سازمان، «امین اشرفی» مدیر هنرهای نمایشی و رئیس تماشاخانه ایرانشهر و «سجاد اکبری» مدیر فرهنگی هنری منطقه ۷ و رئیس فرهنگسرای اندیشه از «مرکز نمایشهای آیینی سنتی صبا» بازدید کرد.
اعلمی در این بازدید با اشاره به توقف ۱۷ ساله این پروژه، از آغاز مجدد روند ساخت مجموعه خبر داد و تأکید کرد: «مرکز آیینی صبا» فرصتی ارزشمند برای میزبانی برنامههای فرهنگی و هنری خواهد بود و سازمان فرهنگی هنری از تمام ظرفیتها برای حمایت از اهالی فرهنگ و هنر بهره خواهد گرفت.
در ادامه، «ناظم رضوی» مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، با تأکید بر برنامهریزی مدون برای تکمیل و افتتاح این مجموعه گفت: تمام ظرفیتهای موجود برای تسریع روند ساخت و بهرهبرداری از «مرکز صبا» به کار گرفته خواهد شد. این رویکرد، گامی مهم در راستای همافزایی نهادهای متولی فرهنگ و هنر و خدمت به شهروندان است.
«نادعلی» عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به موقعیت ممتاز این مرکز اظهار داشت: صبا میتواند بهعنوان میزبان رویدادهای آیینی، فرهنگی و هنری متنوع، پس از سالها انتظار در اختیار هنرمندان و هنردوستان قرار گیرد. همچنین «محمدهادی علیاحمدی» شهردار منطقه ۷، مرکز صبا را ظرفیتی ارزشمند برای منطقه و پایتخت دانست و همراهی کامل شهرداری منطقه را در مسیر تکمیل و بهرهبرداری از آن اعلام کرد.
گفتنی است، عملیات ساخت «مرکز صبا» در سال ۱۳۸۲ با طراحی زندهیاد مهندس «فرهاد احمدی» آغاز شد. این مجموعه شامل شش سالن نمایشی و پلاتوی تمرین با ظرفیت ۸۰۰ نفر است و قرار است علاوه بر اجرای تئاترهای مدرن و تجربی، به رونق تعزیه، پردهخوانی، شبیهخوانی و نمایشهای آیینی در تهران کمک کند.