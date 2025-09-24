باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شعرخوانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل + فیلم

پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل درباره تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا و تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران شعرخوانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل درباره تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا و تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران شعرخوانی کرد.

 

مطالب مرتبط
شعرخوانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل + فیلم
young journalists club

حضرتی: درخواست ویزای آمریکا برای خانواده رئیس جمهور کذب است

شعرخوانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل + فیلم
young journalists club

زلنسکی: اگر ملتی خواهان صلح است، باید روی سلاح‌های خود کار کند

شعرخوانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل + فیلم
young journalists club

سازمان ملل خواستار تحقیق درباره حملات پهپادی به ناوگان صمود شد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
لحظه هدف قرار گرفتن یکی از قایق‌های ناوگان صمود + فیلم
۱۶۸۲

لحظه هدف قرار گرفتن یکی از قایق‌های ناوگان صمود + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
شعرخوانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل + فیلم
۱۱۸۰

شعرخوانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
مرگبار شدن طوفان در تایوان + فیلم
۱۱۴۴

مرگبار شدن طوفان در تایوان + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به گروهی از فلسطینی‌ها + فیلم
۱۰۸۶

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به گروهی از فلسطینی‌ها + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
اشتباهاتی که برخی والدین برای فرزندانشان انجام می‌دهند + فیلم
۱۰۴۳

اشتباهاتی که برخی والدین برای فرزندانشان انجام می‌دهند + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.