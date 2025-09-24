تیم ملی فوتسال ایران با کسب پیروزی مقابل مالزی موفق به صعود مقتدرانه به دور نهایی جام ملت‌های آسیا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتسال ایران در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ اندونزی، موفق شد با نتیجه ۴ - ۰ مالزی را شکست دهد و به مرحله نهایی مسابقات صعود کند.

وحید شمسایی در این دیدار سعید مومنی، محمدحسین درخشانی، مهدی مهدی‌خانی، مسعود یوسف و بهروز عظیمی را به عنوان بازیکنان شروع کننده دیدار به زمین فرستاد و بازیکنان تیم ملی ایران در میان تشویق کر کننده پنج هزار هوادار تیم مقابل خیلی زود نبض بازی را در دست گرفتند و مهدی مهدی‌خانی بازیکن جوان تیم ملی با ضربه‌ای دقیق و فنی تور دروازه حریف را به لرزه درآورد.

دقایقی بعد روی کار تمرین شده، ایران از روی یک ضربه کرنر به گل دوم دست یافت. محمدحسین درخشانی که همواره در جاگیری روی تیر دوم و ضربه‌زنی مهارت دارد این بار نیز از این شگرد استفاده کرد تا گل دوم ایران را به ثمر برساند.

نیمه اول با مالکیت کامل ایران و تعویض‌های پیاپی شمسایی با همین دو گل به پایان رسید. در نیمه دوم هم حسین طیبی با زیرکی از روی یک ضربه ریباند موفق شد سومین گل ایران و پنجمین گل خود را در این رقابت‌ها به ثمر برساند.

علی خلیلوند در چهار دقیقه مانده به پایان بازی همین صحنه را تکرار کرد و با ضربه سر دروازه مالزی را گشود.

پس از پایان مسابقات گروه G، ایران با سه پیروزی و کسب ۹ امتیاز در صدر ایستاد، مالزی با کسب ۶ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت، امارات به لطف پیروزی مقابل بنگلادش سه امتیازی شد و بنگلادش بدون به دست آوردن امتیاز در انتهای جدول قرار گرفت.

مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا، بهمن‌ماه سال جاری در جاکارتای اندونزی برگزار خواهد شد و ایران به عنوان مدافع قهرمانی در این رقابت‌ها حاضر می‌شود.

