فیلیپه ششم، پادشاه اسپانیا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از جامعه بین‌المللی خواست تا «همین حالا» برای توقف «قتل عام» در غزه اقدام کنند.

او گفت: «ما فریاد می‌زنیم، درخواست می‌کنیم و تقاضا می‌کنیم که این قتل عام را اکنون متوقف کنید. می‌خواهیم بیش از این در میان قومی که چنین خردمند و باستانی هستند و در طول تاریخ رنج زیادی کشیده‌اند، مرگ و میر رخ ندهد.»

پادشاه اسپانیا همچنین از رژیم اسرائیل خواست تا «قوانین بین‌المللی بشردوستانه را بدون قید و شرط در سراسر غزه و کرانه باختری اعمال کند.» فیلیپه ششم همچنین خواستار دسترسی فوری بشردوستانه، آتش‌بس تضمین شده و آزادی همه اسرا شد.

وی با برجسته کردن وظیفه ملت‌ها گفت: «جامعه بین‌المللی باید مسئولیت خود را برای تحقق راه‌حل دو کشوری بر عهده بگیرد.»

پیش از این، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه شنبه در سخنرانی خود در برابر رهبران جهان در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که ویرانی در غزه به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است و آن را فراتر از هر درگیری دیگری در سال‌های دبیرکلی خود توصیف کرد.

گوترش تأکید کرد که دیوان بین‌المللی دادگستری «اقدامات موقت الزام‌آور قانونی» را در پرونده غزه صادر کرده است، اما آنها همچنان اجرا نشده‌اند. او گفت: «از آن زمان، قحطی اعلام شده و کشتار شدت گرفته است» و خواستار اجرای «کامل و فوری» دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری شد.

