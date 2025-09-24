باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- زهرا نقی‌زاده، رئیس اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی جهاد دانشگاهی، در مراسم افتتاحیه این اندیشکده در جهاد دانشگاهی اظهار داشت: «اندیشکده‌ها خرده‌نظام‌هایی اجتماعی در حد فاصل بین حوزه‌های دانشگاهی، حکومتی و اجرایی هستند که از متخصصان، پژوهشگران، سیاستمداران و نخبگان تشکیل شده‌اند؛ دارای توانمندی‌ها و علائق عملی و نظری در یک یا چند قلمرواند و تلاش می‌کنند مبتنی بر دانش نظری و تجارب عملی موجود، راه‌حل‌ها و توصیه‌های کاربردی در جهت مواجهه بهینه با مسائل و پیچیدگی‌های مختلف پیش‌روی مخاطبان و کارفرمایان خود قرار دهند.»

وی در ادامه با اشاره به نقش و جایگاه اندیشکده‌های جهاددانشگاهی در سیاست‌گذاری کشور تأکید کرد: این نهاد‌ها می‌توانند به‌عنوان یکی از بازو‌های فکری و علمی نظام حکمرانی، نقش مهمی در بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ایفا کنند. اندیشگاه‌ها قادرند با ایجاد زمینه‌های گفت‌و‌گو و هم‌فکری میان نخبگان و جامعه، شکاف‌های اجتماعی را ترمیم کرده و اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت را تقویت نمایند.

رئیس اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی همچنین افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های اندیشگاهی نه تنها موجب افزایش کارآمدی سیاست‌ها می‌شود، بلکه به تقویت قدرت نرم نظام حکمرانی و ارتقای جایگاه آن نیز کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به ضرورت جبران شکاف‌های تاریخی در حوزه حمایت نهادی گفت: اندیشگاه‌ها می‌توانند بستری فراهم کنند تا این خلأ‌ها پر شده و روند حمایت‌های نهادی در سیاست‌گذاری به شکل مؤثرتری دنبال شود.

به گفته نقی‌زاده، یکی دیگر از کارکرد‌های مهم اندیشگاه‌ها، پاسخگویی به چالش‌های هویتی، فرهنگی و نسلی است.

او تأکید کرد: در شرایط کنونی که مسائل مرتبط با هویت و فرهنگ و همچنین پیوند‌های بین‌نسلی با چالش‌های متعددی مواجه است، اندیشگاه‌ها می‌توانند با تولید دانش و ارائه راهکار‌های علمی و عملی، زمینه‌ساز انسجام اجتماعی و تحکیم پیوند‌های فرهنگی و نسلی در کشور باشند.