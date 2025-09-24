باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - دکتر ابوالقاسم لعلی، رئیس این سازمان اورژانس بابل از انجام ۳۲۰۴ مأموریت توسط نیرو‌های اورژانس در شهریور امسال خبر داد و گفت:از این تعداد، ۱۱۸۱ مأموریت در مناطق شهری، ۲۰۰۹مأموریت در محور‌های جاده‌ای و ۱۴ مأموریت بین مراکز درمانی صورت گرفته است.

او با اشاره به انتقال بیماران و مصدومان، افزود: «در مجموع ۱۵۵۱ نفر به مراکز درمانی شهرستان بابل منتقل شدند که از این میان، ۵۵۹ ماموریت شهری و ۹۹۲ ماموریت جاده‌ای بوده است.»

لعلی درباره میانگین زمان رسیدن نیرو‌های اورژانس بر بالین بیماران، گفت: «در مأموریت‌های شهری این زمان به‌طور میانگین ۸ دقیقه و در مأموریت‌های جاده‌ای ۱۴ دقیقه بوده است.»

رئیس سازمان اورژانس بابل همچنین از ثبت ۶۵۹ مأموریت مرتبط با تصادفات در این ماه خبر داد و افزود: «۱۸۳ مورد از این مأموریت‌ها در مناطق شهری و ۴۷۶ مورد در محور‌های جاده‌ای انجام شده است.»

دکتر لعلی گفت:پس از مأموریت‌های تصادفی که بیشترین فراوانی را داشته‌اند، مأموریت‌های قلبی با ۱۳۹ مورد، تنفسی با ۸۳ مورد و مسمومیت با ۴۶ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

او با اشاره به تماس‌های دریافتی اورژانس ۱۱۵ در شهریورماه افزود: «در این مدت، تلفن‌های اورژانس ۱۱۵ تعداد ۱۰۱۹۳ بار به صدا درآمد.»