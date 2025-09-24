باشگاه خبرنگاران جوان - سید سعید شاهرخی امروز عصر در جلسه دیدار وزیر نیرو با نماینده ولی فقیه در لرستان که در دفتر نماینده ولیفقیه برگزار شد با اشاره به مطالعات گسترده انجامشده در قالب برنامه پنجساله استان، اظهار کرد: جمعبندی قطعی ما این است که استان لرستان با دارا بودن ۱۲.۵ درصد از آبهای کشور، استانی سرشار از منابع آبی است.
وی با بیان اینکه استان دارای چشمهسارها و آبشارهای فوقالعاده است، افزود: تخصیص آب در بلندمدت برای استان بیش از یک میلیارد مترمکعب بوده، اما در ساخت سدها توفیق چندانی نداشتیم و یا در صورت ساخت، شبکههای پاییندست به شکل کامل اجرا نشده است.
استاندار لرستان با اشاره به وابستگی بخش عمده اقتصاد استان به کشاورزی، گفت: در حقیقت ما استانی پرآب هستیم که کمترین بهرهبرداری را از این نعمت داریم.
شاهرخی با اشاره به وجود ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان، خاطرنشان کرد: میانگین آبی این اراضی ۲۲ درصد است در حالی که میانگین کشور ۴۵ درصد است. این موضوع بهویژه در دشتهای پاییندست سدها که شش شهرستان را مستقیم و سایر مناطق را غیرمستقیم تحت تاثیر قرار میدهد، بسیار حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه اگر روند فعلی ادامه یابد، باید به فکر کوچاندن بخشی از جمعیت کوهدشت باشیم، تصریح کرد: سدهای مهمی مانند سد معشوره در استان وجود دارد که نیازمند توجه ویژه هستند.
استاندار لرستان با تاکید بر لزوم استفاده بهینه از منابع آبی، گفت: با وفاق و همدلی ایجادشده در استان که تحت حمایت نماینده معظم ولی فقیه است، اگر از این ظرفیت استفاده شود، ساماندهی شرایط و بهرهبرداری از آب اجتنابناپذیر است.
منبع: استانداری لرستان