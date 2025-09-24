باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گفته مقامات صهیونیست، پس از اصابت یک پهپاد متعلق به انصارالله یمن به شهر ایلات در جنوبی‌ترین نقطه سرزمین‌های اشغالی، بیست نفر بر اثر اصابت ترکش زخمی شدند که حال دو نفر از آنها وخیم است.

گفته می‌شود این افراد به بیمارستان منتقل شده‌اند.

در ادامه، روزنامه اسرائیل هیوم با استناد به تحقیقات اولیه اعلام کرد که سیستم‌های دفاع هوایی رژیم نتوانسته‌اند پهپاد را رهگیری کنند.

پنجشنبه هفته گذشته نیز کانال ۱۲ تلویزیون رژیم اسرائیل گزارش داد که یک پهپاد یمنی در حیاط هتل ایلات اصابت کرده و خساراتی به ساختمان وارد شد.

به گزارش رسانه‌های عبری، ایلات هفته گذشته به دلیل اصابت پهپاد دچار قطعی برق شد. در همین راستا، سید عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، پنجشنبه هفته گذشته در سخنرانی هفتگی خود تایید کرد که حملات موشکی و پهپادی یمن علیه اسرائیل ادامه خواهد یافت و افزود: «این هفته، ما با ۲۴ موشک و پهپاد عملیاتی را در عمق فلسطین اشغالی انجام داده‌ایم.»

منبع: تایمز اسرائیل