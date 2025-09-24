باشگاه خبرنگاران جوان - در نامه ارسالی سرتیپ بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت به پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی آمده است: «با نگرش به رسالت خطیر این بنیاد در حفظ و پاسداشت ارزشهای ماندگار دفاع مقدس و ضرورت تبیین مؤلفههای آن نزد آحاد جامعه، بیشک میبایست از ظرفیت بیبدیل و مؤثر رسانههای دیداری و شنیداری ازجمله رسانه ملی بهره برد.»
در ادامه این نامه آمده است: «حال با تأمل در برنامههای طراحی شده آن سازمان، وجود برنامهای با عنوان «جبهه» که ویژه آنتن شبکه یک رسانه ملی تدارک دیده شده و در حال پخش است، حقا روحیهای مضاعف را درجهت تقویت این مسیر تزریق کرد.
برنامه «جبهه» با ساختاری منسجم و بنیان محتوایی مؤثر، برخوردار از بخشهای متنوع نظیر نمایش، کرال، گفتوگوهای جذاب، تصویری عمیق و متفاوت از روزهای حماسه و ایثار هشت سال دفاع مقدس را به نمایش گذاشت.»
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در خاتمه این نامه از رئیس رسانه ملی، معاون سیما، مدیر شبکه یک و تهیهکننده این برنامه قدردانی کرده و برای همه خادمان جبهه رسانهای انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال توفیق مسئلت داشته است.