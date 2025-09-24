از طرح امین تا نیلوفرانه؛ قم در مسیر تربیت نسل آینده با هویت ایرانی-اسلامی

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، روز چهارشنبه دوم مهر در جریان سفر یکروزهاش به قم، از اجرای طرحهای تربیتی «نیلوفرانه» و «نیکدخت» بازدید کرد.
او در حاشیه این بازدید، با اشاره به پنج مرحله تلاش برای تحول در آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامی، گفت: «آموزش و پرورش سرشار از طرحهای زیبا و ارزشمند است، اما بسیاری از آنها به دلیل نبود زمینه اجرایی و اثربخشی واقعی، به نتیجه نرسیدهاند.»
بطحایی با انتقاد از رویکردهای از بالا به پایین در طراحی و اجرای برنامههای آموزشی، تصریح کرد: «تحول واقعی باید از پایین به بالا و از دل مدارس آغاز شود. سنجش موفقیت طرحها نیز باید بر اساس تغییر در رفتار و باور دانشآموزان باشد، نه صرفاً گزارشهای شکلی برای مدیران.»
او همچنین به اجرای طرح «امین» در آموزش و پرورش قم اشاره کرد و خواستار بهرهگیری از ظرفیت حوزههای علمیه، تجربه مدارس موفق و پژوهشهای علمای آشنا با فقه تربیتی شد.
بطحایی مسیر آغازشده در قم را نقطه امیدی برای نجات آموزش و پرورش دانست و تأکید کرد: اگر این مسیر با نگاه عملیاتی و پایدار دنبال شود، میتواند به تحولی واقعی در نظام آموزشی کشور منجر شود.
در جریان این سفر، بطحایی به همراه اکبر بهنامجو استاندار قم و جمعی از معاونان و مسئولان، از مجموعههای فعال در حوزه اجتماعی و خدمات عمومی استان بازدید کرد.
طرح ملی «نیلوفرانه» که محور اصلی این بازدید بود، برنامهای جامع در حوزه تربیت دختران نوجوان با تمرکز بر هویت ایرانی-اسلامی است. این طرح با ترکیبی از نشاط، مهارتآموزی، سبک زندگی اسلامی و تقویت هویت دینی، تلاش دارد نسل آینده را با الگوهای موفق تربیتی آشنا کرده و انگیزه و امید را در فضای معنوی آنان تقویت کند.