چهل و دومین اجلاس عمومی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) با حضور بیش از ۱۹۰ کشور عضو در مقر اصلی ایکائو در «مونترال» کانادا آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهل و دومین اجلاس عمومی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) با حضور بیش از ۱۹۰ کشور عضو از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه (۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ مصادف با یکم مهرماه ۱۴۰۴) به وقت محلی در مقر اصلی ایکائو در مونترال کانادا آغاز شد.

در این اجلاس که هر سه سال یک‌بار برگزار می‌شود، کشور‌های عضو نسبت به انتخاب دبیر کل و شورای ایکائو اقدام می‌کنند.

همفکری درباره ایمنی، امنیت و اقتصاد هوانوردی و تصویب پیشنهادات کشور‌ها در این خصوص از جمله مواردی است که در این اجلاس ۱۲ روزه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری علاوه بر ارائه یک بیانیه در قالب سخنرانی، با ارائه هشت کاربرگ تخصصی (working paper) در زمینه‌های مختلف در این اجلاس حضور فعالانه خواهند داشت و برنامه ریزی‌های لازم برای جلسات و ملاقات‌های دو و چند جانبه با برخی کشور‌ها انجام شده است.

تیمی از نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری ایران شامل معاون استاندارد پرواز، نماینده ایران در ایکائو و تعدادی از مدیران و کارشناسان سازمان در این اجلاس حضور دارند.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری