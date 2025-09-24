چهل و دومین اجلاس عمومی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) با حضور بیش از ۱۹۰ کشور عضو در مقر اصلی ایکائو در «مونترال» کانادا آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهل و دومین اجلاس عمومی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) با حضور بیش از ۱۹۰ کشور عضو از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه (۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ مصادف با یکم مهرماه ۱۴۰۴) به وقت محلی در مقر اصلی ایکائو در مونترال کانادا آغاز شد.

در این اجلاس که هر سه سال یک‌بار برگزار می‌شود، کشور‌های عضو نسبت به انتخاب دبیر کل و شورای ایکائو اقدام می‌کنند.

همفکری درباره ایمنی، امنیت و اقتصاد هوانوردی و تصویب پیشنهادات کشور‌ها در این خصوص از جمله مواردی است که در این اجلاس ۱۲ روزه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری علاوه بر ارائه یک بیانیه در قالب سخنرانی، با ارائه هشت کاربرگ تخصصی (working paper) در زمینه‌های مختلف در این اجلاس حضور فعالانه خواهند داشت و برنامه ریزی‌های لازم برای جلسات و ملاقات‌های دو و چند جانبه با برخی کشور‌ها انجام شده است.

تیمی از نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری ایران شامل معاون استاندارد پرواز، نماینده ایران در ایکائو و تعدادی از مدیران و کارشناسان سازمان در این اجلاس حضور دارند.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

برچسب ها: سازمان هواپیمایی کشوری ، اجلاس ، ایکائو
خبرهای مرتبط
ناوگان ۷۳۷ جایگزین ناوگان MD در پروازهای عراق می شود+ فیلم
اقدام حقوقی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای بازپس‌گیری مسیر‌های بین‌المللی
کارت زرد سازمان هواپیمایی به یک شرکت هواپیمایی داخلی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز فروش فوق‌العاده محصولات سایپا
کاهش ۷۰ هزارتومانی قیمت هرکیلو لوبیا چیتی در بازار
پاکت پول میلیاردی توسط کارمند بخش خدمات شهر فرودگاهی به صاحبش برگشت
پیش‌فروش و حراج سکه بانک مرکزی از هفته آینده آغاز می‌شود
بازار برنج ایرانی کی به آرامش می رسد؟
ممنوعیت تردد خودرو‌ها در پایان هفته اعلام شد
علی‌آبادی: ایران آماده گسترش همکاری‌ها با جمهوری آذربایجان است
رونق بازار ساخت و ساز در شمال کشور/ سازندگان پای کار آمدند
حجم ذخایر سوخت گازوئیل ۸۰ درصد افزایش یافته است
مکانیزم ماشه محدودیت آزاردهنده جدیدی برای فروش نفت ایجاد نخواهد کرد+ فیلم
آخرین اخبار
روند مایع سازی گاز در کشور تقویت می‌شود
بانک مرکزی تامین ارز همه ثبت سفارش‌های کمتر از ۵۰ هزار دلار را عملیاتی کرد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲ مهر ماه
تردد ۳ میلیون خودرو در شهریور ماه + فیلم
رونق بازار ساخت و ساز در شمال کشور/ سازندگان پای کار آمدند
۷۸ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد
پیش‌فروش و حراج سکه بانک مرکزی از هفته آینده آغاز می‌شود
وضعیت ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته بهتر است+ فیلم
بانک مرکزی دستورالعمل نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را تصویب کرد
تصویب دو دستورالعمل جدید برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه
سند ۲۰ ساله استاندارد و کیفیت کشور تصویب شد
تعدیل نرخ پایه گمرکی راه حلی برای رونق صادرات
افزایش ۱۴ هزار بشکه‌ای تولید نفت کشور
۹۷ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داریم
حجم ذخایر سوخت گازوئیل ۸۰ درصد افزایش یافته است
پاکت پول میلیاردی توسط کارمند بخش خدمات شهر فرودگاهی به صاحبش برگشت
سیاست‌های جدید وزارت جهاد منجر بر برهم زدن نظم بازار می‌شود
مکانیزم ماشه محدودیت آزاردهنده جدیدی برای فروش نفت ایجاد نخواهد کرد+ فیلم
قطعا تا پایان سال ۲۵۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت می‌شود
افق ۱۴۰۷ پایان مشعل‌سوزی گازهای همراه در مناطق نفتخیز جنوب
آغاز به کار کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا
علی‌آبادی: ایران آماده گسترش همکاری‌ها با جمهوری آذربایجان است
ممنوعیت تردد خودرو‌ها در پایان هفته اعلام شد
لزوم اجرای استاندارد اجباری برای ۳۰ قلم آفت‌کش کشاورزی
لزوم همسویی تولید با ذائقه نسل جدید
بهره‌برداری از ۳ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال
آغاز برخورد جدی با فروشندگان غیر مجاز مکمل در جایگاه‌های سوخت
آغاز فروش فوق‌العاده محصولات سایپا
پیشرفت ۱۵ تا ۵۳ درصدی اجرای نهضت ملی مسکن
فرآیند ارزیابی بنگاه های اقتصادی آغاز شد