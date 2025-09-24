در تیراندازی به دفتر اداره مهاجرت دالاس دست‌کم یک نفر کشته و چند نفر زخمی شدند و ضارب خودکشی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات آمریکایی اعلام کردند که در پی تیراندازی در دفتر میدانی اداره مهاجرت و گمرک شهر جنوبی «دالاس» دست کم یک نفر کشته شده و چندین نفر زخمی هستند. 

پلیس می‌گوید که شخص ضارب از ساختمان مجاور به سمت دفتر آتش گشود. در ادامه، دو نفر با جراحات ناشی از گلوله به بیمارستان منتقل شدند و نفر سوم در محل حادثه جان باخت.

تریشیا مک‌لافلین، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت که مأموران اداره مهاجرت و گمرک زخمی نشده‌اند، اما مشخص نیست که آیا قربانیان بازداشت‌شدگان اداره مهاجرت و گمرک بوده‌اند یا نیرو‌های امنیتی محلی یا نیرو‌های انتظامی. گفته می‌شود شخص ضارب بر اثر جراحات ناشی از شلیک گلوله خود جان باخته است.

این حادثه دو هفته پس از کشته شدن «چارلی کرک» رخ می‌دهد که نوعی ترور سیاسی به حساب می‌آید. چارلی کرک فعال رسانه‌ای هوادار ترامپ بود و در جذب رای جوانان و دانشجویان برای دونالد ترامپ در انتخابات گذشته فرد موثری بود. او در میانه یکی از جلسات بحث و گفت‌و‌گو که در دانشگاه یوتا برگزار کرده بود، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

ترور او ترس از موج جدیدی از خشونت سیاسی در آمریکا را افزایش داده است.

منبع: رویترز

